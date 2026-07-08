Sala Cuna Universal avanza en el Senado: Educación despacha el informe del proyecto y pasa a Hacienda

Durante este jueves, la Comisión de Educación del Senado despachó el informe del proyecto de Sala Cuna Universal, por lo que la iniciativa continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda.

“Hoy comenzamos a hacernos cargo de terminar con la discriminación hacia las mujeres en el mundo del trabajo. Valoramos esta aprobación en la Comisión de Educación”, destacó la ministra de la Mujer, Judith Marín, quien expresó su esperanza de que la iniciativa avance en las siguientes etapas legislativas y pueda convertirse en ley a la brevedad.

Por su parte, el senador y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, recalcó que “era muy importante avanzar en este tema para que el proyecto pueda pasar a la Comisión de Hacienda y, posteriormente, realizar su votación en particular en la Sala”.

Respecto de la posibilidad de que la oposición recurra al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre esta iniciativa, afirmó que “todos los instrumentos legales existentes en el país son válidos de utilizar, por lo que valoro que quienes antes querían eliminar el TC hoy lo validen a través de las distintas presentaciones que le han hecho”. Sin embargo, sostuvo que “ya se ha convertido en una constante que desde la oposición acudan al TC cada vez que se discute un proyecto con cierto grado de complejidad”.

En caso de que se presente un eventual requerimiento, remarcó que espera que el TC actúe con “rigurosidad y falle de acuerdo con el mérito que tenga la presentación”.

Además, destacó que esta jornada fue “histórica”, puesto que se logró avanzar en un proyecto cuya tramitación se remonta al segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera.

¡Día histórico!

✅ Avanza el Proyecto de Sala Cuna Universal en el Congreso.

Se elimina la discriminación a las mujeres en el Código del Trabajo.

Valoramos la aprobación en la Comisión de Educación, ahora proyecto pasa a la Comisión de Hacienda del Senado.#TrabajandoParaUsted — Judith Marín (@MarinJudithM) July 8, 2026

Reacciones por Sala Cuna Universal

Por su parte, la senadora de la Democracia Cristiana (DC) e integrante de la Comisión de Educación, Yasna Provoste, expresó que existe un anhelo compartido por eliminar el artículo 203 del Código del Trabajo, norma que durante décadas ha sido un “impedimento real para la incorporación de mujeres al mundo laboral”.

“Recordemos que esto establecía una capacidad de 20 mujeres hacia arriba: el empleador tenía que pagar el costo total de la sala cuna, y muchas veces eso actuó como una limitante para contratar a más mujeres”, señaló.

No obstante, manifestó sus reparos respecto de la iniciativa.

“Antes nos ocupábamos de la calidad de la educación, nos esforzábamos para que los jardines infantiles y las salas cuna tuvieran reconocimiento oficial; es decir, que alguien certificara la calidad de la infraestructura, la idoneidad de las personas que trabajaban en esa sala cuna, en el jardín infantil. Nos preocupábamos de que esa sala cuna tuviese material educativo y contara con los suficientes técnicos. Hoy día, después de la tramitación de ese proyecto, la calidad no importa”, cuestionó.

En paralelo, afirmó que esta propuesta “debilita el Fondo de Cesantía, porque se extraen recursos desde allí para financiar la sala cuna”.

Consultado en Agenda Económica de CNN Chile sobre si esta medida podría significar un perjuicio para los trabajadores debido a una eventual disminución de los recursos disponibles en el seguro de cesantía, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, aclaró que “efectivamente, va a haber una reducción en la contribución a las cuentas individuales del seguro de cesantía y al Fondo de Cesantía Solidario. Eso es innegable”.

Sin embargo, argumentó que la creación de este beneficio podría tener efectos positivos en el empleo femenino.