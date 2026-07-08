Megarreforma: CPC respalda norma que indemniza a inversionistas y afirma que “es una buena señal y da garantías”

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, abordó el debate que se generó en la Comisión de Medio Ambiente del Senado sobre la indemnización para titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable sea anulada por una sentencia judicial.

En cuanto a la postura del gremio, aclaró en Emol que la organización es “muy favorable” a la indicación.

“Nosotros consideramos que es una buena señal, que le da garantía a los inversionistas y que, además, sabemos que es de una aplicación bastante excepcional, por lo tanto, no veíamos los riesgos que otros han levantado”, explicó.

Asimismo, explicó que, en la presentación de la CPC ante el Congreso, abordaron la importancia de la prevención sobre este tema, puesto que un sistema que contemple principalmente mecanismos indemnizatorios podría eventualmente generar incentivos no deseados, como una mayor aversión al riesgo en la administración o nuevas exigencias para evitar futuras anulaciones.

“Esa aprehensión era muy menor dentro de nuestra presentación, pero es de la que, al parecer, se tomaron los parlamentarios”, señaló, refiriéndose puntualmente a los dichos del senador Ricardo Celis (PPD) sobre la postura del gremio.