Senador Ibáñez (FA) califica como “pésimo” el acuerdo entre Quiroz y el PPD por invariabilidad tributaria: “Nos deja como una oposición desarticulada”

El senador del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, abordó en CNN Prime el acuerdo que alcanzaron los legisladores del Partido por la Democracia (PPD) con el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, en el marco de la discusión de la megarreforma.

Cabe mencionar que, en un inicio, el Proyecto de Reconstrucción Nacional contemplaba un beneficio de 25 años de invariabilidad para aquellas inversiones que superaran los US$ 50 millones. No obstante, tras las tratativas con el PPD, quedaría establecido un plazo de 10 años para los proyectos de inversión de hasta US$ 100 millones; de 15 años para iniciativas de hasta US$ 350 millones; y un máximo de 25 años para inversiones superiores a US$ 500 millones.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre sus primeras impresiones respecto de este tema, expresó que “la verdad es que me sorprendió, no lo tenía contemplado”, puesto que detalló que para este jueves existe una reunión programada con toda la oposición, cuyo objetivo es “evaluar los pasos a seguir para presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional”.

Desde su juicio, manifestó que “es un pésimo acuerdo” y comentó: “Estuve revisando las condiciones del Decreto Ley 600, que es la invariabilidad tributaria del dictador Augusto Pinochet, y hasta esa propuesta tenía mejores condiciones”.

“La mejor invariabilidad tributaria tiene que ver con un acuerdo país que genere estabilidad económica, lo han dicho muchos expertos”, agregó, y enfatizó que antes de llegar a esta etapa se debió haber defendido el tema de las compensaciones.

El acuerdo sobre Invariabilidad Tributaria entre senadores PPD con Quiroz es un pésimo acuerdo. Incluso el pésimo DL600 de la dictadura contemplaba mejores condiciones. La mejor invariabilidad para la inversión es un acuerdo de mayorías, que respete la responsabilidad fiscal, no… pic.twitter.com/CiN20mrrcs — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) July 9, 2026

En esa línea, adelantó que votaría en contra y dijo que esta “propuesta es una vergüenza”. Sobre la decisión del PPD, señaló: “Yo quisiera no entrar a calificar a mis colegas senadores. Creo que es un mal acuerdo, no voy a dudar de la buena fe que ellos tengan, no me voy a inmiscuir en aquello, pero creo que hay que actuar unidos como oposición”.

En paralelo, sobre la situación en la que se encuentra la oposición en medio de la disputa al interior del Partido Socialista (PS) y el desmarque del PPD, reconoció que esto los deja “desarticulados” y “golpea a la unidad”.

#CNNPrime | Diego Ibáñez, senador del Frente Amplio, por acuerdo de senadores PPD con el gobierno: “Nos deja mal. Nos deja como una oposición desarticulada”@tv_monica

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Al preguntarle sobre la posibilidad de acudir de manera cohesionada al Tribunal Constitucional (TC) para presentar un requerimiento, respondió: “No hay unidad por parte de toda la oposición. Me imagino que el PPD defenderá su propuesta. En aquello, ellos trabajarán solos con el Gobierno, y con el resto vamos a propender a que sigamos trabajando unidos, en lo que tiene que ver con las compensaciones y con declarar la inconstitucionalidad de la restitución de gastos por una RCA anulada”.

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