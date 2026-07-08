“No sabemos cuál fue el precio del PPD para haberse vendido”: Oposición critica acuerdo del partido con el Gobierno por megarreforma

Fue durante la tarde de este miércoles cuando el Partido por la Democracia (PPD) informó que logró un acuerdo con el Gobierno respecto a la invariabilidad tributaria.

Según explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “la invariabilidad tributaria no va a ser de 25 años, sino de 10 (…) las modificaciones son básicamente que las invariabilidades se van estableciendo a mayores años según la magnitud de inversión”.

Las reacciones de parte de la oposición fueron inmediatas, sector desde donde lamentaron y criticaron el acuerdo alcanzado entre la colectividad y la administración del presidente José Antonio Kast.

Desde la Democracia Cristiana (DC), el senador Iván Flores endureció el tono en contra del partido: “Pareciera que el Gobierno entró a un libre mercado ahora en política y algo compró o algo vendió. No sabemos cuál fue el precio del PPD por haberse vendido a este intento de pirquineo que el Gobierno ha estado intentando concretar y, al parecer, encontraron un precio, no sé cuál es”.

Sostuvo que “el hecho de que hayan llegado a un acuerdo unilateralmente deja a la oposición bastante desarticulada para enfrentar lo que por convicción, no por conveniencia ni por postura política, quienes estamos en la oposición hemos venido diciendo: que el proyecto, no el de reconstrucción, estamos hablando del proyecto de reforma tributaria, es tremendamente riesgoso para Chile”.

Añadió que “el PPD se vendió y ahora, entonces, nos deja a todos en la estacada del buen debate para asegurar que este proyecto no le genere un daño a Chile, que no lo vamos a ver con este Gobierno. Le va a tocar al siguiente Gobierno o al subsiguiente pagar los platos rotos de algo que probablemente, y lo más probable, es que no funcione”.

A las críticas se sumó la senadora del Frente Amplio (FA), Beatriz Sánchez, quien también lamentó el hecho.

“Yo lamento mucho que el PPD haya llegado a un acuerdo con el ministro Quiroz. Esto no detiene la reunión que sí se sigue sosteniendo mañana y lo hacemos como oposición también porque lo venimos conversando con abogados constitucionalistas como partidos de oposición hace bastante tiempo”, señaló.

Afirmó que van a “levantar la mejor propuesta para llevar esta iniciativa al Tribunal Constitucional porque vemos que hay vicios de inconstitucionalidad en el proyecto que vamos a estar votando el próximo 15 de julio”.

Por último, aseguró que “estaban las condiciones para seguir como oposición firmes frente a un proyecto que desfinancia al Estado y que tiene claros vicios de inconstitucionalidad”.