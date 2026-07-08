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“No sabemos cuál fue el precio del PPD para haberse vendido”: Oposición critica acuerdo del partido con el Gobierno por megarreforma

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Fue durante la tarde de este miércoles cuando el Partido por la Democracia (PPD) informó que logró un acuerdo con el Gobierno  respecto a la invariabilidad tributaria.

Según explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “la invariabilidad tributaria no va a ser de 25 años, sino de 10 (…) las modificaciones son básicamente que las invariabilidades se van estableciendo a mayores años según la magnitud de inversión”.

Las reacciones de parte de la oposición fueron inmediatas, sector desde donde lamentaron y criticaron el acuerdo alcanzado entre la colectividad y la administración del presidente José Antonio Kast.

Desde la Democracia Cristiana (DC), el senador Iván Flores endureció el tono en contra del partido: “Pareciera que el Gobierno entró a un libre mercado ahora en política y algo compró o algo vendió. No sabemos cuál fue el precio del PPD por haberse vendido a este intento de pirquineo que el Gobierno ha estado intentando concretar y, al parecer, encontraron un precio, no sé cuál es”.

Sostuvo que “el hecho de que hayan llegado a un acuerdo unilateralmente deja a la oposición bastante desarticulada para enfrentar lo que por convicción, no por conveniencia ni por postura política, quienes estamos en la oposición hemos venido diciendo: que el proyecto, no el de reconstrucción, estamos hablando del proyecto de reforma tributaria, es tremendamente riesgoso para Chile”.

Añadió que “el PPD se vendió y ahora, entonces, nos deja a todos en la estacada del buen debate para asegurar que este proyecto no le genere un daño a Chile, que no lo vamos a ver con este Gobierno. Le va a tocar al siguiente Gobierno o al subsiguiente pagar los platos rotos de algo que probablemente, y lo más probable, es que no funcione”.

A las críticas se sumó la senadora del Frente Amplio (FA), Beatriz Sánchez, quien también lamentó el hecho.

Yo lamento mucho que el PPD haya llegado a un acuerdo con el ministro Quiroz. Esto no detiene la reunión que sí se sigue sosteniendo mañana y lo hacemos como oposición también porque lo venimos conversando con abogados constitucionalistas como partidos de oposición hace bastante tiempo”, señaló.

Afirmó que van a “levantar la mejor propuesta para llevar esta iniciativa al Tribunal Constitucional porque vemos que hay vicios de inconstitucionalidad en el proyecto que vamos a estar votando el próximo 15 de julio”.

Por último, aseguró que “estaban las condiciones para seguir como oposición firmes frente a un proyecto que desfinancia al Estado y que tiene claros vicios de inconstitucionalidad”.

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