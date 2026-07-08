Diego Ibáñez (FA) responde a Arturo Squella (REP) tras afirmar que existen “algunos excesos” en las atribuciones de la Contraloría: “Me parece oportunista e hipócrita”

El senador del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, se refirió en CNN Prime a los dichos del timonel del Partido Republicano sobre el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) respecto del oficio reservado que la exministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, envió a la Policía de Investigaciones (PDI).

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre la controversia que han generado los dichos del senador Arturo Squella, afirmó: “Me parece que uno no puede criticar al órgano contralor cuando declara la ilegalidad de los tuyos, pero aplaudirlo cuando declara la ilegalidad de tus adversarios. Eso es hipocresía institucional”.

En esa línea, destacó que se trata de una institución que jurídicamente tiene a su cargo la labor de verificar la legalidad de los actos del poder, como los de los municipios y el Presidente de la República, y sugirió que también deberían extenderse sus atribuciones para fiscalizar a los parlamentarios.

“Uno no puede esconder, de una u otra manera, y defender a los suyos cuando son sujetos de escrutinio jurídico. Al contrario, uno tiene que estar más disponible a que los suyos entreguen toda esa información y actúen conforme a la ley. Me parece oportunista, con respeto, hipócrita querer quitarle atribuciones a la Contraloría porque ahora tú estás en el poder. Creo que hace un flaco favor al nombre de su partido, que es, en teoría, el respeto por el republicanismo. Es totalmente antirrepublicano y antiliberal cuestionar a los órganos que fiscalizan al Poder Ejecutivo”, añadió.

Cabe recordar que el ente contralor concluyó que dicho requerimiento no se ajustó estrictamente a las atribuciones de la autoridad ministerial ni al deber de abstención, debido a que los funcionarios consultados pertenecían a una unidad policial que apoyaba una investigación encabezada por Steinert cuando se desempeñaba como fiscal.

¿Qué dijo Arturo Squella?

Consultado en Radio Agricultura sobre si considera que el organismo se está excediendo en sus funciones, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, comentó que “hace tiempo veo algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría“.

En ese sentido, planteó que “a mí me gustaría revisar si es correcto que tanto el poder como el ejercicio de un rol tan importante descansen en una sola persona, o si debiéramos hablar de un órgano colegiado”.