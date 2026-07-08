Megarreforma avanza en el Senado: Logran acuerdo sobre la franquicia tributaria del Sence y el proyecto pasa a la Comisión de Hacienda

Durante la noche de este jueves, la Comisión de Trabajo del Senado despachó la megarreforma, por lo que la iniciativa continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que se trató de un trabajo profesional y afirmó que “la consecuencia de todo ese esfuerzo es que tenemos una propuesta de mejor política pública. Nuestra visión del Sence es que requería un mayor control y fiscalización. Se alcanzó un consenso en que esas indicaciones fueron recogidas; también se acogió una rebaja en su presupuesto, pero, al mismo tiempo, nos abrimos a darle nuevas oportunidades a este instrumento de capacitación”.
Por su parte, el senador y presidente de la Comisión de Trabajo, Luciano Cruz-Coke, comentó: “Me parece que la voluntad de votar prácticamente todos los artículos por unanimidad demuestra eso y también muestra que una parte de la oposición está comprendiendo la importancia de sumarse a esta gran reforma”.
Desde la oposición, el senador del Partido Socialista (PS), Gastón Saavedra, expresó que “siempre hay sabores agridulces en estas cosas. Existían indicaciones que perfectamente se pudieron aprobar porque robustecían el proyecto en materia de integración”. Sin embargo, precisó que quedaron pendientes algunos temas.
📺👷♂️Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó esta noche el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, enfocándose en las medidas relacionadas con el empleo, la capacitación y el desarrollo de capital humano. #TV Senado
La iniciativa conocida… pic.twitter.com/qLZZ2gOlai
— Senado Chile (@Senado_Chile) July 9, 2026
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