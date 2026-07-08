Pablo Longueira advierte por posible irrupción de Parisi: “Si los partidos no son capaces de responder a los problemas humanos, bueno, la gente va a explorar otras opciones”

Tras años alejado del escenario público, el exministro y exsenador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, reapareció en el programa Última Mirada. En una extensa conversación con el periodista y conductor del espacio, Fernando Paulsen, el exsecretario de Estado abordó el panorama político actual y los desafíos del recién asumido gobierno del presidente José Antonio Kast. En ese contexto, entregó una dura advertencia sobre el avance de liderazgos alternativos: “Si los partidos no son capaces de responder a los problemas humanos, bueno, la gente va a explorar otras opciones”.

El histórico dirigente gremialista analizó la rápida caída en las encuestas que ha experimentado la actual administración y explicó que ganar en segunda vuelta no asegura un respaldo incondicional. “El error que cometen los gobiernos, de creer que cuando tú sacas un 58%, que esa gente es de derecha, no. Esa gente en la segunda vuelta te hizo presidente con el 58%, pero quería que se fuera Boric, que se fuera el gobierno que estaba, quería cambios”, detalló. En esa línea, enfatizó que si un “gobierno de derecha no es capaz, bueno, está Franco Parisi como opción”.

Sobre la figura de Franco Parisi —quien ha logrado capitalizar el descontento ciudadano—, Longueira lo definió como un fenómeno electoral que surgió luego de que la Unión Demócrata Independiente (UDI) dejara de cumplir su rol histórico en el mundo popular. “La persona que vota por Franco Parisi es una persona completamente desvinculada de la política y lo que tiene y lo que ha logrado es por mérito propio”, aseguró. Además, profundizó en que este sector representa hoy a un nuevo electorado que no comulga con la polarización. “Hoy día tú le hablas a los extremos y, como hay un 25% de izquierda a todo evento y hay un 25% de derecha a todo evento, nos hemos quedado con este centro que está a disposición”, reflexionó.

Respecto a su sorpresiva salida del partido que ayudó a fundar —ocurrida hace un lustro tras un fallido intento por postular a la primera convención constitucional y en medio de un contexto de reestructuración en la derecha analizado por medios como Ex-Ante—, el exdiputado confesó que no ser inscrito fue “un hecho bastante insólito para mí, y obviamente ese mismo día renuncié”. Pese a este quiebre, justificó su reaparición pública con la intención de estructurar un nuevo proyecto a largo plazo. “Quiero contribuir a que hayan dos o tres gobiernos de esta coalición”, argumentó. “Yo creo que el país no va a salir del problema que estamos teniendo, que es un problema político, económico, institucional, no vamos a salir si no hay una coalición que le dé a Chile dos o tres gobiernos”, añadió.

Finalmente, el otrora candidato presidencial abordó la histórica fragmentación y las disputas internas del oficialismo, recordando crisis emblemáticas como el “Kiotazo” entre Sebastián Piñera y Evelyn Matthei. Para Longueira, el gran problema radica en la actual ausencia de líderes dispuestos a dialogar. “En política es mucho más fácil criticar al otro, no apoyar al otro. Para hacer un esfuerzo para coincidir con el que piensa distinto a ti, se requiere coraje”, afirmó. “En política lo más complejo es tener liderazgo y coraje para coincidir con el otro, por el bien de Chile, por el bien común”, sentenció.