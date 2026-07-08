¿En qué consiste el acuerdo entre los senadores del PPD y el Gobierno por la megarreforma? Estos son los cambios que tendría el proyecto

Durante la noche de este miércoles, el senador Ricardo Celis (PPD) emitió una declaración luego de conocerse el acuerdo alcanzado con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la discusión de la megarreforma, especialmente en materia de invariabilidad tributaria.

En el escrito, el legislador enfatizó la importancia del crecimiento económico para impulsar la creación de nuevos empleos y generar las condiciones para que el país vuelva a desarrollarse bajo reglas claras y con responsabilidad.

“Durante la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional, las y los senadores del PPD logramos cambios fundamentales al proyecto presentado por el Gobierno. Nuestro objetivo fue claro: atraer inversión para impulsar el crecimiento, pero evitando que ello significara entregar privilegios sin control o limitar las facultades del Estado”, argumentó.

En ese contexto, explicó que “uno de los principales acuerdos alcanzados es que las empresas que quieran acceder al régimen de invariabilidad tributaria deberán pagar una sobretasa adicional de 1,5% sobre el impuesto corporativo, lo que no estaba contemplado en el proyecto original”.

“Esto significa que la estabilidad tributaria deja de ser un beneficio gratuito. Quienes obtengan la certeza jurídica necesaria para desarrollar grandes inversiones también deberán realizar un mayor aporte al país. Es un mecanismo equilibrado: el Estado entrega reglas estables para invertir y, a cambio, las empresas contribuyen con una mayor recaudación fiscal”, precisó.

Además, destacó que lograron reducir los plazos de invariabilidad.

“El Plan de Reconstrucción Nacional contemplaba beneficios para las empresas que podían extenderse por hasta 25 años para inversiones desde los USD 50 millones. Consideramos que un plazo de esa magnitud limitaba excesivamente la capacidad del Estado para adaptar su legislación a las necesidades futuras del país”, complementó.

Actualmente, la propuesta quedó de la siguiente manera:

Las inversiones entre USD 50 millones y menos de USD 100 millones podrán acceder a un régimen de invariabilidad por 10 años.

Las inversiones entre USD 100 millones y menos de USD 350 millones tendrán un plazo de 15 años.

Solo las inversiones superiores a USD 350 millones podrán acceder a un máximo de 20 años.

Las empresas que accedan a este beneficio no quedarán protegidas frente a futuros cambios en impuestos como el IVA, el royalty minero, los impuestos verdes o los tributos municipales. Tampoco estarán exentas de nuevas obligaciones con el Servicio de Impuestos Internos ni de las normas para combatir la elusión tributaria.

Por otro lado, respecto de eventuales requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), precisó que “la oposición y la bancada de diputados del Partido por la Democracia podrán recurrir a esta herramienta si así lo definen”.

“Se mantiene plena libertad para presentar requerimientos por vicios de inconstitucionalidad en el resto de las materias, incluidas las normas medioambientales”, concluyó.