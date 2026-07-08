“Este hecho genera un daño” y”se debilita la confianza interna”: Concejales y dirigencia regional del PPD cuestionan el acuerdo de senadores con el Gobierno por la megarreforma

Durante la noche de este jueves, la bancada de concejales y la Mesa Regional Metropolitana del Partido por la Democracia (PPD) se refirieron al acuerdo suscrito por senadores de la colectividad con el Gobierno en el marco de la discusión de la megarreforma.

A través de una declaración pública, Reinaldo Rosales Méndez, jefe de la bancada de concejales, expresó sus reparos: “Creemos que la política debe tener la capacidad de dialogar y construir acuerdos, pero nunca a costa de renunciar a los principios que dieron origen a nuestro proyecto político. Cuando las decisiones terminan beneficiando principalmente a quienes más tienen, mientras miles de familias siguen enfrentando dificultades para llegar a fin de mes, es legítimo preguntarse si seguimos representando a quienes confiaron en nosotros”.

En esa línea, subrayó que “no podemos guardar silencio cuando sentimos que se toma un camino que se aleja de esos valores” y enfatizó que espera que la tienda política se centre en las necesidades y desigualdades que afectan a las personas, en lugar de “profundizarlas y alejarse de negociaciones y acuerdos adoptados bajo intereses personales de los negociadores, sin consulta a la militancia, en temas tan relevantes“, como el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Por su parte, la Mesa Regional aclaró que, si bien no cuestionan el trabajo parlamentario ni que se busquen condiciones para mejorar una mala iniciativa, puesto que se requiere inversión y generación de empleo, una “decisión de este nivel no puede tomarse sin socializarse previamente con la Dirección Nacional, la Comisión Política y la militancia”.

“Cuando una bancada actúa sin deliberación interna en materias que comprometen la línea opositora, la identidad programática y la imagen pública del PPD, se debilita la confianza interna y se entrega una señal confusa a la ciudadanía”, argumentaron, y acusaron que “este hecho genera un daño comunicacional evidente”.

Asimismo, puntualizaron que reconocen que la bancada parlamentaria tiene autonomía legislativa, pero que esta no puede reemplazar al partido.

“La conducción política debe ser colectiva, transparente y respetuosa de la militancia”, instaron, y solicitaron que este tipo de discusiones sean abordadas formalmente en las instancias orgánicas correspondientes, con “claridad política, responsabilidad institucional y respeto por quienes sostienen al partido en los territorios”.

Concejales PPD- Megarreforma

Mesa Regional Metropolitana – PPD