“Esas críticas demuestran el estado en que se encuentra la oposición”: Presidenta del Senado defiende acuerdo del PPD con el Gobierno y afirma que Quiroz no da por perdido el diálogo con el PS

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó en CNN Prime el avance de la megarreforma en la Cámara Alta y las conversaciones con la oposición.

En cuanto a la relación con el Partido Socialista (PS), aclaró que sigue abierta a sostener conversaciones con la colectividad. Sin embargo, comentó que “es evidente que en la oposición hay una situación compleja“, en relación con los acontecimientos que han ocurrido esta semana entre la timonel del PS, Paulina Vodanovic, y la senadora Daniella Cicardini, quien acusó que la bancada se habría enterado por la “prensa” de las negociaciones con el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, para no concurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la norma de invariabilidad tributaria. Además, anticipó que votará en contra de la iniciativa.

#CNNPrime | Paulina Núñez, presidenta del Senado, por megarreforma: “Es evidente que en la oposición hay una situación compleja. Lo que pasó en el PS no ayuda a continuar en el diálogo”@tv_monica

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A pesar del escenario adverso, la senadora de Renovación Nacional (RN) adelantó que continuará, hasta el “último segundo”, dialogando con todos quienes sea necesario para obtener más votos a favor de la propuesta de invariabilidad tributaria, tras el acuerdo entre el Gobierno y el Partido por la Democracia (PPD).

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si cree que existe la posibilidad de obtener más votos para la iniciativa, sostuvo que sí y adelantó en CNN Chile: “Sí, hoy día, de hecho, recibimos propuestas de otras medidas y, por lo tanto, vamos a seguir conversando con quienes tienen el ánimo de que esas propuestas sean recogidas”.

#CNNPrime | Paulina Núñez, presidenta del Senado, asegura que se le han acercado senadores por megarreforma: “En materia de Sence y contribuciones hubo un acercamiento”@tv_monica

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En cuanto a las reacciones tras el acuerdo suscrito entre los senadores del PPD y el Ejecutivo, comentó que estas han sido “desproporcionadas, injustas y fuera de foco“.

“Cuando se habla de cohecho, es como si alguien estuviera casi cometiendo un delito o echándose plata al bolsillo, cuando en realidad tú te sientas a una mesa, negocias y pones a disposición una propuesta, ni más ni menos que en un tema tan relevante del proyecto como la invariabilidad, con el ánimo, insisto, de que se mejore esa parte”, complementó.

Y remarcó: “Uno puede no estar de acuerdo con el proyecto, con el actuar incluso de tus colegas, pero no puede entrar a un nivel de descalificación, injurias y hasta calumnias, eventualmente, porque eso termina exacerbando una discusión que no puede salir del ámbito de las ideas. Al final, esas críticas demuestran el estado en el que se encuentra la oposición”.

Respecto del acuerdo que alcanzaron desde el Partido Comunista (PC) a la Democracia Cristiana (DC) para acudir al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de Reconstrucción Nacional, planteó: “Ir al TC y anunciarlo de antemano es renunciar a poder despejar, durante el proceso legislativo, cualquier atisbo de inconstitucionalidad. Por eso lo quiero decir de la siguiente manera: estamos viendo una oposición que, en vez de influir en el proyecto y en la manera en que se legisla, le deja a otros la tarea de resolver“.

Al preguntarle por los dichos del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya, quien en Tolerancia Cero reveló que parte de las conversaciones con la oposición apuntan a que “las pretensiones de ir al TC ojalá queden eliminadas. Ahora, es parte de las facultades que tiene un parlamentario”, manifestó que “efectivamente eso era así”, con el fin de alcanzar un consenso y redactar una propuesta en conjunto.

Y, en su sector, sobre los reparos de los diputados gremialistas Flor Weisse y Sergio Bobadilla, quienes la calificaron de tener una actitud “ingenua” por seguir manteniendo encuentros con la oposición, dijo que “prefiero, si es que alguien lo cree, pecar de ingenua con tal de ver el resultado que vimos ayer”.

En esa línea, comentó que el ministro Quiroz le planteó que no da por perdido el diálogo que sostuvo con el PS, en el marco de las conversaciones que continuarán después del 15 de julio, tras la votación en la Sala.

Las conversaciones entre Paulina Núñez y el Presidente José Antonio Kast

“Me tomó las manos y me dijo gracias. Y yo lo agradezco profundamente, porque al final del día creo que el diálogo siempre le tiene que ganar a la imposición”, reveló Ñúñez sobre la última conversación que sostuvo con el Presidente José Antonio Kast durante este jueves.

En cuanto al clima interno, a su juicio conviven dos almas: una que conduce el Gobierno y otra que cree que, con una “mayoría circunstancial, nos imponemos y basta”. “Para mí eso es pan para hoy y hambre para mañana (…) Siempre es más fácil atrincherarse o incluso no dialogar. Siempre es mucho más fácil. Pero la verdad es que esa es la peor forma de defender los acuerdos. No hay nada más valiente que lograr acuerdos, y eso yo lo creo profundamente. Cuando el Presidente te da las gracias, a mi juicio, ratifica que ese es el camino correcto”.

En ese camino, Núñez considera que el Mandatario cambió de postura respecto de la amplitud de los votos necesarios para sacar adelante la megarreforma.