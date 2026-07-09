Tras dichos de Ignacio Urrutia (REP), Paulina Núñez (RN) afirma que “no ayuda mucho que senadores del oficialismo pauteen” al Presidente Kast por los indultos a uniformados del estallido

La senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, se refirió en CNN Prime a las declaraciones del senador republicano Ignacio Urrutia sobre los indultos a los uniformados en el contexto del estallido social.
Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre las opciones de impulsar un proyecto de indulto general o recurrir a la facultad del Presidente de la República, y cuál es su postura respecto de este tema, la militante de RN respondió: “No ayuda mucho que los senadores del oficialismo empiecen a pautearlo en entrevistas. Y lo digo principalmente porque una decisión tan excepcional, tan compleja, que debe ser reflexionada y que es exclusiva del Presidente de la República, es él quien tiene que tomarla”.
En esa línea, sostuvo que este tema requiere una reflexión profunda y que debe revisarse caso a caso. “Por lo tanto, si desde su propio partido o desde su propio sector se le insiste en el tema, evidentemente el Presidente va a tener que salir a responder algo. Tiene tres años y tanto por delante y, por lo tanto, cuando considere que debe tomar esa decisión, la va a tomar”.
A su juicio, esta facultad de indulto recae en el jefe de Estado y “ojalá sobre este tema no hablemos más”.
¿Qué dijo el senador Ignacio Urrutia?
En conversación con La Segunda, el senador republicano Ignacio Urrutia abordó la discusión sobre los indultos.
“Yo le he reclamado en privado al Presidente (José Antonio Kast), porque encuentro que se ha demorado mucho en tomar decisiones en ese sentido. Yo habría esperado que hubiera tomado decisiones más rápido. Pero él ha dicho que está estudiando caso a caso y, bueno, confío en que así será y en que tomará las decisiones cuando llegue el momento”, señaló en el citado medio.
#CNNPrime | Paulina Núñez, presidenta del Senado, por dichos de Urrutia sobre indultos a policías en contexto del estallido: “No soy partidaria de un indulto general. La facultad la tiene el Presidente. Espero sea caso a caso, de manera reflexiva y restrictiva”@tv_monica
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#CNNPrime | Paulina Núñez, presidenta del Senado, por dichos de Urrutia sobre indultos a policías en contexto del estallido: “No ayuda mucho que los senadores del oficialismo empiecen a pautear al Presidente en sus entrevistas”@tv_monica
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