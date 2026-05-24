Confirman muerte de Teresa Berrios, histórica intérprete de la televisión chilena

La actriz chilena Teresa Berrios Tapia falleció durante este domingo, según informó ChileActores a través de sus redes sociales.

La intérprete tuvo una extensa trayectoria en televisión y participó en reconocidas producciones nacionales como Oro Verde, Machos, Mea Culpa, Fuera de Control y El día menos pensado.

“Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización”, señaló ChileActores en su comunicado.

La trayectoria de Teresa Berrios

La organización destacó el recorrido profesional de Berrios y su presencia en distintas producciones que marcaron la televisión chilena.

Tras conocerse la noticia, colegas y figuras del mundo actoral expresaron mensajes de cariño y respeto hacia la intérprete.

Entre las reacciones destacaron comentarios de Patricio Achurra, Lorena Capetillo y Javiera Contador, entre otros nombres del ambiente artístico nacional.

De acuerdo con la información difundida por ChileActores, los restos de Teresa Berrios descansan en el Cementerio General.