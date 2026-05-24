La actriz chilena Teresa Berrios Tapia falleció durante este domingo, según informó ChileActores a través de sus redes sociales.
La intérprete tuvo una extensa trayectoria en televisión y participó en reconocidas producciones nacionales como Oro Verde, Machos, Mea Culpa, Fuera de Control y El día menos pensado.
“Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización”, señaló ChileActores en su comunicado.
La trayectoria de Teresa Berrios
La organización destacó el recorrido profesional de Berrios y su presencia en distintas producciones que marcaron la televisión chilena.
Tras conocerse la noticia, colegas y figuras del mundo actoral expresaron mensajes de cariño y respeto hacia la intérprete.
Entre las reacciones destacaron comentarios de Patricio Achurra, Lorena Capetillo y Javiera Contador, entre otros nombres del ambiente artístico nacional.
De acuerdo con la información difundida por ChileActores, los restos de Teresa Berrios descansan en el Cementerio General.
Ver esta publicación en Instagram
Lo más leído
- Alvarado ratifica apoyo del gobierno a Sala Cuna y se impone plazo hasta el 15 de junio para presentar indicaciones en el Senado
- Confirman muerte de Teresa Berrios, histórica intérprete de la televisión chilena
- Elizalde critica plan de seguridad de Kast: "Tres campañas presidenciales, donde era el eje central, asumieron el gobierno y no tenían plan"
- Drástico cambio en la temperaturas: Pronostican máximas cercanas a los 30°C en la zona central
- Aguas Andinas informa reposición total del suministro tras megacorte en la RM