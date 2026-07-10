Contraloría apunta a “débil gestión” de Conaf en el Parque Nacional Lauca y el lago Chungará: Detectó ausencia de plan ante emergencias

Una fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) detectó deficiencias de la institución en la gestión del Parque Nacional Lauca y el lago Chungará (Región de Arica y Parinacota).

En su informe final n° 154, la institución concluyó que “el plan de manejo del área protegida no ha sido actualizado desde 2009, pese a los lineamientos establecidos por el ‘Manual para la Planificación del Manejo de las Áreas Protegidas del SNASPE’, vigente desde 2017″.

Esta situación “dificulta la identificación oportuna de riesgos y amenazas que podrían afectar la conservación de los ecosistemas presentes en el parque, así como la protección de su biodiversidad”.

En ese sentido, la entidad fiscalizadora apuntó a la no existencia de un plan de contingencia para enfrentar eventuales emergencias en el Parque Nacional Lauca.

“La observación cobra relevancia debido a los accidentes ocurridos en la ruta internacional 11-CH, que bordea sectores cercanos al lago Chungará. Según los antecedentes revisados por la CGR, en noviembre de 2025 un camión protagonizó un derrame de aceite de soya que alcanzó el lago, mientras que en enero de 2026 otro siniestro provocó el vertimiento de aproximadamente 600 litros de petróleo sobre bofedales (humedales altoandinos) ubicados al interior del área protegida”, se indicó.

🔴 INFORME DE AUDITORÍA | Constatamos débil gestión de CONAF en el Parque Nacional Lauca y lago Chungará.

Lee la nota acá 👉https://t.co/gCFiueQG0o pic.twitter.com/psk8xRdM5G — Contraloría (@Contraloriacl) July 10, 2026

A ello se suma que en distintos puntos de la ruta 11-CH se dio cuenta de la acumulación de residuos y la “inexistencia de contenedores de basura en algunas áreas de descanso utilizadas por visitantes, pese a que el lugar presentaba señaléticas que indican espacios destinados para la disposición de desechos”.

Dicha situación podría generar “impactos negativos” en el entorno cultural, además de aumentar los riesgos para la fauna silvestre que habita en la zona.

Debido a ello, la CGR instruyó a Conaf a “avanzar en la elaboración e implementación de un protocolo que permita responder de manera oportuna y coordinada ante eventos de contaminación u otras emergencias que puedan afectar el patrimonio ambiental del parque”.

Adicionalmente, solicitó a la corporación “fortalecer la coordinación con organismos públicos vinculados a la gestión ambiental y territorial, entre ellos la Dirección de Vialidad, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y otras entidades competentes”.