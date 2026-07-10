El Gran Rancherazo Nacional 2026 confirma cuatro jornadas y 60 presentaciones en vivo para Fiestas Patrias

Santiago tendrá su celebración musical central de septiembre con una nueva edición del Gran Rancherazo Nacional, que se realizará los días 5, 6, 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Parque Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba. El evento contempla 60 presentaciones en vivo distribuidas en cuatro jornadas, consolidándose como uno de los panoramas familiares más relevantes del mes patrio.
Ranchera y cumbia se unen en un mismo escenario
La programación reúne a artistas de la nueva generación ranchera junto a figuras consolidadas del género y referentes históricos de la cumbia. Entre los nombres confirmados figuran Zúmbale Primo, Los Charros de Luchito y Rafael, Los Luceros del Valle y Benja Duarte, además de clásicos como Los Vikings 5, La Sonora Palacios, Adrián y los Dados Negros, Leo Rey y Agrupación Marilyn.
El festival propone un recorrido musical pensado para públicos de distintas generaciones, con foco en la música popular y las tradiciones asociadas a las Fiestas Patrias. La organización lo describe como un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y amantes de la música popular de todo Chile.
Además de los shows musicales, la edición 2026 contempla una oferta gastronómica y un ambiente pensado para la celebración familiar durante las cuatro jornadas. El Gran Rancherazo Nacional se posiciona así como una de las citas tradicionales del calendario de septiembre en la Región Metropolitana. Puedes comprar tus entradas aquí.
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