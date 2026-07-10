TCL presenta en Chile un televisor con función decorativa para cuando está apagado

TCL presenta en Chile el A400 Pro, un televisor de la categoría Art TV pensado para integrarse a la decoración del living, dormitorios y salas de estar cuando no está encendido. El modelo llega como evolución del A300, lanzado el año anterior en el país, en un contexto donde crece el interés por reducir la presencia de pantallas negras dentro de los espacios interiores.

Una galería digital como funcionalidad central

El televisor incorpora Modo Arte, una función gratuita y sin suscripciones que da acceso a una galería de alrededor de 80 obras digitales de artistas reconocidos, permitiendo que la pantalla funcione como elemento decorativo en los momentos en que no se utiliza para ver contenido. Para reforzar esta apariencia, el A400 Pro suma pantalla mate antirreflejo, diseño ultradelgado, montaje en pared tipo cuadro y marco estilo nogal claro.

Alfredo Craddock, Gerente de Marketing de TCL Chile, señala que la marca busca “entregar una experiencia que combine tecnología avanzada, calidad de imagen y una integración visual mucho más natural dentro del hogar”.

Más allá de su función decorativa, el equipo incorpora tecnología QD-Mini LED, que combina Mini LED y Quantum Dots para mejorar el contraste, el brillo y la fidelidad de color. También cuenta con tasa de refresco nativa de 144 Hz, sistema de sonido Onkyo, Google TV y compatibilidad con AirPlay 2.

Según datos de Statista citados por la marca, el mercado mundial de home décor alcanzará ingresos por US$128,6 mil millones en 2026, un contexto que impulsa el desarrollo de productos tecnológicos orientados también al diseño de espacios.