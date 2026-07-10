Director abre casting mundial para encontrar a los actores de Naruto, Sasuke y Sakura: “Estoy emocionado de comenzar”

El director Destin Daniel Cretton anunció el inicio de la búsqueda mundial de actores para encontrar quién interpretará a los personajes principales de la popular serie de anime.

A través de una publicación en Instagram, el realizador confirmó que empezará la selección de los personajes de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y, seguramente, de Kakashi Hatake, aunque no se entregaron más detalles.

Cretton, reconocido por su trabajo en otras películas como Shang-Chi y la leyenda de los diez anillo o Spider-man: Un nuevo día, estará a cargo tanto de la producción como de la escritura del guion.

El casting será mundial, por lo que probablemente no solo buscarán actores exclusivamente japoneses, sino que podrían ser a quienes ellos crean que más se parezcan a los protagonistas, tal como ocurrió con el live action de One Piece.

La película ha estado en fase de desarrollo desde 2015, cuando Lionsgate obtuvo los derechos para adaptar el popular manga; no obstante, la producción avanzó lentamente y tomó un impulso cuando Cretton se integró al equipo.

“Estoy emocionado de comenzar esta búsqueda mundial para nuestro Equipo 7 y dar vida al increíble universo de Naruto“, señaló Cretton.

Por ahora, el live action de Naruto no tiene fecha de estreno.