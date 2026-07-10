Así fue la videollamada entre José Antonio Kast y Keiko Fujimori: Presidente confirma su asistencia al cambio de mando en Perú

Este viernes, el jefe de Estado, José Antonio Kast, sostuvo una videollamada con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, con el objetivo de felicitarla formalmente por su reciente triunfo, tras una extensa contienda electoral frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez.

Además, se extendió una invitación al Mandatario Kast para participar en el cambio de mando.

Durante su primer contacto oficial, ambos líderes expresaron el compromiso de fortalecer la histórica relación de amistad entre Chile y Perú; para ello buscan promover el intercambio comercial y de inversiones junto con la cooperación bilateral.

Además, coincidieron en retomar la Alianza del Pacífico para impulsar la integración económica, el comercio, la inversión y la proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.

En cuanto a seguridad, ambas autoridades intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos que enfrentan Chile y Perú en materias de migración, y la necesidad de fortalecer la coordinación para combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas que afectan la seguridad de sus ciudadanos.

Cabe mencionar que el Presidente Kast viajará a Perú para asistir a la ceremonia de cambio de mando presidencial, que se realizará el próximo 28 de julio.

Hoy felicité a la Presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por su triunfo electoral. En nuestra conversación reafirmamos el compromiso de fortalecer la histórica amistad entre Chile y Perú, impulsar la Alianza del Pacífico y trabajar coordinadamente para enfrentar el crimen… pic.twitter.com/s4azQCaOsv — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 10, 2026

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