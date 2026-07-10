Revés para el gobierno: Senadores del PPD se bajan de acuerdo por Megarreforma tras cambio en rebaja de impuestos a empresas y afirman que “no vamos a validar esta trampa”

Los senadores del Partido Por la Democracia (PPD) decidieron bajar el acuerdo con el gobierno en el marco de la megarreforma. Las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo al proyecto, en donde no se respetó el acuerdo original entre las partes, fueron el detonante del quiebre.

Tras varias negociaciones, se había acordado establecer que el impuesto a las empresas bajara a un 23%, pero en sus indicaciones, el gobierno de José Antonio Kast decidió avanzar en un 22%. Decisión que molestó a los legisladores de oposición.

Luego de que el ministro Quiroz expusiera durante la Comisión de Hacienda y diera cuenta de esta rebaja, aclaró que conversaría en privado con los parlamentarios del PPD, sin embargo, antes de eso, los senadores entregaron su respuesta.

A través de un comunicado, los senadores PPD indicaron: “Lo decimos con todas sus letras: no vamos a validar esta trampa. No vamos a poner nuestros votos al servicio de una fórmula que recauda menos y desvirtúa todo lo conversado. Dejar la sobretasa en 0,5% en lugar del 1,5% comprometido no es un acuerdo: es su desmantelamiento, y para eso no nos vamos a prestar”.

“Acá quedó demostrado con qué tipo de Gobierno estamos tratando: uno dogmático, incapaz de construir acuerdos serios, y que actúa de mala fe. Se firma una cosa y se ejecuta otra. Se pacta sobre una base y después se la mueve a conveniencia. Así no se gobierna un país: así se destruye la confianza y se le falta el respeto a quienes conversaron de frente y con seriedad”, agregaron.

Reacciones en el mundo político

Daniel Núñez, senador del Partido Comunista (PC), sostuvo que el ministro Quiroz “se está aprovechando, y está escondiendo la información y no está actuando con transparencia; él hoy en día literalmente está engañando al PPD. Estableció una cosa en el acuerdo, vino acá y nos presentó una indicación que decía otra cosa, donde baja un punto al impuesto corporativo y ahora nos damos cuenta de que además incluyó dentro de la invariabilidad a las empresas mineras, algo que estaba explícitamente excluido”.

Diego Ibáñez, senador del Frente Amplio (FA), se refirió al ministro Quiroz como “bien pillín” y afirmó que espera que los parlamentarios del PPD rectificaran su posición de “poder construir en conjunto con todo el resto de la oposición”.

Por su parte, el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, señaló que los senadores del PPD y también la oposición sabían en todo momento del objetivo que tenía el gobierno. “Me parece que es adecuado, tiene de alguna manera el estándar comparado de lo que ocurre en legislaciones similares. La invariabilidad tributaria creo que es un acuerdo importante al que llegó el Ejecutivo con algunas bancadas de la oposición”.

En esa misma línea, el senador independiente Rojo Edwards declaró que: “Estamos muy contentos de que el ministro Quiroz, en sus indicaciones, y el Gobierno en general, haya aceptado nuestra propuesta de bajar más el impuesto a las empresas, que nos permita que haya más inversión y, por lo tanto, bajarlo, si no del 27% al 22%. Evidentemente, esto se hace dentro de un contexto que es la ley de Reconstrucción y tiene una compensación que es a través del espacio que deja el crédito al trabajo, el crédito al empleo”.