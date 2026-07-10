Panoramas para este 11 y 12 de julio: Mercado Gourmet en Ñuñoa, Medieval Party en Providencia y exhibición de autos Escarabajo en La Florida

Durante la segunda semana de julio, aún existe la posibilidad de extender un poco más las vacaciones; habrá actividades para que participe toda la familia, desde exposiciones culturales hasta actividades donde se podrá disfrutar de música en vivo y gastronomía.
Artistas Yungay en Centro Cultural La Moneda
Más de 50 artistas del barrio Yungay llegan al CCLM para presentar su trabajo al público. La instancia contará con actividades gratuitas.
- Lugar: Metro La Moneda, Plaza de la Ciudadanía.
- Fecha: Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de julio.
- Hora: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
Ver esta publicación en Instagram
Medieval Party en Providencia
Un festival medieval lleno de música celta, gastronomía y espectáculos para toda la familia y gratuito.
- Lugar: Estación Italia, Providencia.
- Fecha: Sábado 11 y domingo 12 de julio.
- Hora: de 11:00 a 22:00 horas.
Ver esta publicación en Instagram
Beetle Fest
Para los fanáticos de los autos, esta exhibición de Volkswagen escarabajos, foodtrucks, música en vivo y actividades para la familia.
- Lugar: Estadio Bicentenario, La Florida.
- Fecha: Sábado 11 y domingo 12 de julio.
- Hora: 10:00 horas a 17:00 horas.
Ver esta publicación en Instagram
Feria del Libro Independiente
Para quienes les gusta leer, este sábado en Santiago Centro se reunirán editoriales independientes; habrá actividades gratuitas para la familia con un espectáculo infantil “Voces del mundo en kamishibai”, conversatorio: “Publicar literatura especulativa desde Latinoamérica en Chile”, y presentaciones de libros.
- Lugar: Casona Compañía de Jesús 2820, barrio Yungay.
- Fecha: Sábado 11 de julio.
- Hora: 11:00 a 19:00 horas.
Mercado Gourmet
En Ñuñoa, habrá tres días de vinos, destilados, gastronomía y música en vivo.
- Lugar: Casa de la Cultura
- Fecha: desde el 10 de julio hasta el 12 de julio.
- Hora: Según programación.
- Valor entrada: $12.000.
Ver esta publicación en Instagram
Story Dome para los más pequeños
Una actividad inmersiva para los niños en mundos inspirados en cuentos infantiles de Alicia en el País de las Maravillas, Aladino y clásicos como Moby Dick y La Vuelta al Mundo en 80 Días.
- Lugar: Metropolitan Santiago, Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura.
- Fecha: Desde el 4 hasta el 15 de julio.
- Valor entrada: Desde $9.990.
Ver esta publicación en Instagram
Lo más leído
- Quiroz asegura que "no ha existido trampa" y que hubo "entendimientos distintos" con el PPD por la rebaja del impuesto corporativo
- Senador Araya (PPD) cierra la puerta a retomar acuerdo con el Gobierno, pese a que se mantuvo impuesto corporativo en 23%
- Megarreforma: Quiroz mantiene rebaja del impuesto corporativo al 23% tras solicitud del Ministerio del Interior para priorizar acuerdo con el PPD
- Museo Histórico Nacional cerrará temporalmente por trabajos de restauración
- Panoramas para este 11 y 12 de julio: Mercado Gourmet en Ñuñoa, Medieval Party en Providencia y exhibición de autos Escarabajo en La Florida