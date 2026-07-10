Panoramas para este 11 y 12 de julio: Mercado Gourmet en Ñuñoa, Medieval Party en Providencia y exhibición de autos Escarabajo en La Florida

Durante la segunda semana de julio, aún existe la posibilidad de extender un poco más las vacaciones; habrá actividades para que participe toda la familia, desde exposiciones culturales hasta actividades donde se podrá disfrutar de música en vivo y gastronomía.

Artistas Yungay en Centro Cultural La Moneda

Más de 50 artistas del barrio Yungay llegan al CCLM para presentar su trabajo al público. La instancia contará con actividades gratuitas.

Lugar: Metro La Moneda, Plaza de la Ciudadanía .

. Fecha: Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de julio .

hasta el . Hora: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

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Medieval Party en Providencia

Un festival medieval lleno de música celta, gastronomía y espectáculos para toda la familia y gratuito.

Lugar: Estación Italia, Providencia .

. Fecha: Sábado 11 y domingo 12 de julio.

Hora: de 11:00 a 22:00 horas.

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Beetle Fest

Para los fanáticos de los autos, esta exhibición de Volkswagen escarabajos, foodtrucks, música en vivo y actividades para la familia.

Lugar: Estadio Bicentenario, La Florida .

. Fecha: S ábado 11 y domingo 12 de julio .

. Hora: 10:00 horas a 17:00 horas.

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Feria del Libro Independiente

Para quienes les gusta leer, este sábado en Santiago Centro se reunirán editoriales independientes; habrá actividades gratuitas para la familia con un espectáculo infantil “Voces del mundo en kamishibai”, conversatorio: “Publicar literatura especulativa desde Latinoamérica en Chile”, y presentaciones de libros.

Lugar: Casona Compañía de Jesús 2820, barrio Yungay .

. Fecha: Sábado 11 de julio .

. Hora: 11:00 a 19:00 horas.

Mercado Gourmet

En Ñuñoa, habrá tres días de vinos, destilados, gastronomía y música en vivo.

Lugar: Casa de la Cultura

Fecha: d esde el 10 de julio hasta el 12 de julio .

. Hora: Según programación .

. Valor entrada: $12.000.

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Story Dome para los más pequeños

Una actividad inmersiva para los niños en mundos inspirados en cuentos infantiles de Alicia en el País de las Maravillas, Aladino y clásicos como Moby Dick y La Vuelta al Mundo en 80 Días.

Lugar: Metropolitan Santiago, Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura .

. Fecha: Desde el 4 hasta el 15 de julio .

. Valor entrada: Desde $9.990.