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Panoramas para este 11 y 12 de julio: Mercado Gourmet en Ñuñoa, Medieval Party en Providencia y exhibición de autos Escarabajo en La Florida

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Durante la segunda semana de julio, aún existe la posibilidad de extender un poco más las vacaciones; habrá actividades para que participe toda la familia, desde exposiciones culturales hasta actividades donde se podrá disfrutar de música en vivo y gastronomía.

Artistas Yungay en Centro Cultural La Moneda

Más de 50 artistas del barrio Yungay llegan al CCLM para presentar su trabajo al público. La instancia contará con actividades gratuitas.

  • Lugar: Metro La Moneda, Plaza de la Ciudadanía.
  • Fecha: Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de julio.
  • Hora: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

 

Medieval Party en Providencia

Un festival medieval lleno de música celta, gastronomía y espectáculos para toda la familia y gratuito.

  • Lugar: Estación Italia, Providencia.
  • Fecha: Sábado 11 y domingo 12 de julio.
  • Hora: de 11:00 a 22:00 horas.

Beetle Fest

Para los fanáticos de los autos, esta exhibición de Volkswagen escarabajos, foodtrucks, música en vivo y actividades para la familia.

  • Lugar: Estadio Bicentenario, La Florida.
  • Fecha: Sábado 11 y domingo 12 de julio.
  • Hora: 10:00 horas a 17:00 horas.

 

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Feria del Libro Independiente

Para quienes les gusta leer, este sábado en Santiago Centro se reunirán editoriales independientes; habrá actividades gratuitas para la familia con un espectáculo infantil “Voces del mundo en kamishibai”, conversatorio: “Publicar literatura especulativa desde Latinoamérica en Chile”, y presentaciones de libros.

  • Lugar: Casona Compañía de Jesús 2820, barrio Yungay.
  • Fecha: Sábado 11 de julio.
  • Hora: 11:00 a 19:00 horas.

Mercado Gourmet

En Ñuñoa, habrá tres días de vinos, destilados, gastronomía y música en vivo.

  • Lugar: Casa de la Cultura
  • Fecha: desde el 10 de julio hasta el 12 de julio.
  • Hora: Según programación.
  • Valor entrada: $12.000.

 

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Story Dome para los más pequeños

Una actividad inmersiva para los niños en mundos inspirados en cuentos infantiles de Alicia en el País de las Maravillas, Aladino y clásicos como Moby Dick y La Vuelta al Mundo en 80 Días.

  • Lugar: Metropolitan Santiago, Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura.
  • Fecha: Desde el 4 hasta el 15 de julio.
  • Valor entrada: Desde $9.990.

 

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