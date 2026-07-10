Senador Araya (PPD) cierra la puerta a retomar acuerdo con el Gobierno, pese a que se mantuvo impuesto corporativo en 23%

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, aseguró que el acuerdo con el Gobierno se mantiene caído, pese a que se volvió a la propuesta original para rebajar el impuesto corporativo a un 23%.
“El acuerdo se cayó por culpa exclusiva del Gobierno. Nosotros tuvimos la mejor voluntad, hicimos un proceso de buena fe, de conversación con el Ejecutivo para buscar mejorar el proyecto”, criticó en TVN.
Al ser consultado sobre si el pacto puede revivir tras el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, Araya sostuvo que “no está disponible” para volver a apoyar un consenso.
“A mi juicio, este acuerdo se cayó porque aquí se faltó a la palabra y se quebraron las confianzas. Aquí el Gobierno trató de pasarnos un gol desde fuera del estadio; y no, yo no estoy disponible a volver a apoyar un acuerdo respecto al cual el Gobierno, porque lo pillamos en la trampa, ahora quiere revivirlo”, enfatizó.
Añadió que “si el Gobierno quiere que uno vote a favor, esto es motivo de una nueva conversación, pero yo hoy no estoy disponible para votar la reforma como está, y esto es culpa exclusiva del Gobierno”.
Asimismo, señaló que por el momento no ha conversado con Quiroz, pero que “él y el equipo de Hacienda saben que nunca hablamos del 22%. Nunca se mencionó“.
“Si él me lo hubiera dicho… o sea, no soy tonto, no tengo alzhéimer a esta altura de mi vida, me acuerdo de las cosas, y una cifra como esa hubiera sido noticia de forma inmediata. Si uno le dice: ‘Mira, el ministro está pensando en 22%…’. Siempre discurrimos que esto era el impuesto del 23 más un 1,5%“, afirmó.
Desde la administración del presidente José Antonio Kast, informaron que la mantención de la propuesta inicial en la tasa corporativa se debe a que quieren “priorizar el acuerdo” pactado con los senadores Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis.
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