Quiroz asegura que “no ha existido trampa” y que hubo “entendimientos distintos” con el PPD por la rebaja del impuesto corporativo

Durante la tarde de este viernes, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, se refirió a la controversia que generó la indicación sobre el impuesto corporativo.

Consultado por CNN Chile sobre el cambio de su decisión respecto de la indicación que establecía la rebaja del impuesto corporativo al 22% y el posterior retorno a la propuesta original, en medio de la declaración de los senadores del Partido por la Democracia (PPD), quienes dieron un paso atrás tras estos cambios, Quiroz aclaró: “Ambas partes entendimos una parte del acuerdo de manera distinta, pero yo quise reafirmar que fue el entendimiento que ellos tenían y estamos esperando que terminen de meditarlo”.

Tras las declaraciones del senador Pedro Araya (PPD), uno de los suscriptores del acuerdo, quien acusó la existencia de una “trampa”, el titular de Hacienda rechazó haber tenido esa intención con la colectividad.

“Aquí no ha existido ninguna trampa, ha existido un entendimiento distinto de un detalle que no estaba mencionado en el acuerdo”, enfatizó, y expresó que comprende el malentendido.

“Confiamos en que ellos van a volver al acuerdo”. Al preguntarle si, cuando estaba en plena sesión de la comisión, estaba al tanto del pronunciamiento de los senadores, afirmó que no.

“No nos arrepentimos de haber vuelto al 23%, porque es una señal de buena fe que queremos dar y queremos que los senadores mediten”, concluyó.

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