“Me gustaría que fuese de 20%” y “será un gesto que no tendrá sentido”: Javier Macaya y Rojo Edwards reaccionan al cambio de Quiroz en el impuesto corporativo

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya, se refirió a la discusión por la rebaja del impuesto corporativo en el marco de la tramitación de la megarreforma.

“Fue una buena jornada. Estuvimos siete horas debatiendo las distintas competencias de la Comisión de Hacienda, donde, a pesar de lo que se pueda decir desde la oposición, he visto en el Ejecutivo una voluntad de llegar a acuerdos y una flexibilidad mucho más allá de la que siempre se le ha criticado al ministro Quiroz”, sostuvo sobre el balance de la jornada.

En cuanto a la situación ocurrida durante la sesión, donde en medio del debate los senadores del Partido por la Democracia (PPD) dieron un paso atrás al acuerdo suscrito con el Gobierno, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, retiró tres indicaciones que pretendían reducir el impuesto corporativo del 23% al 22%.

“Me hubiese gustado haber avanzado en una reducción mayor. Creo que es algo importante para Chile y es muy probable que este proyecto se quede corto en todo lo que significa crecimiento económico e inversión, y vamos a tener que seguir pensando en medidas para que nuestro país se vuelva a poner de pie. Pero valoro que el Ejecutivo haya tenido la disposición de seguir conversando con la oposición, aunque duela”, señaló, y destacó el buen tono a pesar de las diferencias.

En cuanto a su postura sobre este tema, afirmó que “a mí me gustaría que el impuesto corporativo fuese mucho menor, de 20%”.

Por su parte, el senador Rojo Edwards expresó que lamentablemente se tomó esta decisión y concluyó: “Espero que la oposición vote a favor; de lo contrario, será un gesto que no tendrá sentido”.

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