Megarreforma: Iván Flores (DC) dice que Quiroz le hizo una “jugarreta” al PPD por la controversia de la rebaja del impuesto corporativo

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, abordó en CNN Prime el debate de la megarreforma, que se votará el próximo 15 de julio en la Sala del Senado.

Consultado por el estado de la oposición en el marco de la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional, donde esta semana el Partido Socialista (PS) protagonizó una pugna entre la timonel de la colectividad, Paulina Vodanovic, y la senadora Daniella Cicardini, mientras que el Partido por la Democracia (PPD) alcanzó un acuerdo con el Gobierno en la indicación sobre invariabilidad tributaria, sostuvo: “El propio Gobierno salvó a la oposición. Porque lo que ha venido pasando, los dime y diretes al interior de alguna de las bancadas, yo diría del Socialismo Democrático”.

“Nosotros, al interior de nuestra bancada, no hemos tenido ninguna dificultad. Al contrario, tenemos ideológicamente más diferencias entre nosotros, pero no nos perdemos a la hora de fijar un piso común y actuar en consecuencia. Podré tener muchas diferencias con mis colegas comunistas para enfrentar ideológicamente algunos asuntos, pero en estos debates fijamos un piso común y vamos todos parejitos: el Frente Amplio, el Frente Regionalista Verde, los independientes y la DC. Los problemas, más bien personales, se han dado en el otro comité”, aclaró.

En paralelo, sobre el acuerdo entre el PPD y el Gobierno, sostuvo que “lo negociaron sin haber avisado”. No obstante, respecto de lo ocurrido este viernes en la Comisión de Hacienda, agregó: “El propio Quiroz ahora, en una jugarreta, les baja más el impuesto al 22%. Y eso permitió, por un lado, que los tres senadores que habían firmado este acuerdo se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo y, por otro, les permite salir, porque se dieron cuenta de que esto siempre se modifica al amaño de Quiroz”.

Cabe mencionar que el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, retiró tres indicaciones que pretendían reducir el impuesto corporativo del 23% al 22%, con el fin de resguardar el acuerdo entre el Ejecutivo y el PPD.

#CNNPrime | Iván Flores, senador DC, por megarreforma: "Espero que la oposición actúe con más humildad y claridad política. La oposición tiene que reunirse y votar en contra" 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/66RC0ru2k5 — CNN Chile (@CNNChile) July 11, 2026

#CNNPrime | Iván Flores, senador DC, por megarreforma: "Si el gobierno gana por un voto, creo que estamos todos disponibles para ir al TC. Va a tener 23 o 24 votos para ir al TC" 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/GIp3AigmOg — CNN Chile (@CNNChile) July 11, 2026