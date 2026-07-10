“Comandante Ramiro” regresa a penal de Rancagua: Defensa acusa que traslado a Santiago “responde a una decisión del Gobierno”

Durante este viernes se concretó el regreso de Mauricio Hernández Norambuena, más conocido como el “Comandante Ramiro“, al Complejo Penitenciario de Rancagua, tras la orden del Séptimo Juzgado de Garantía.

Hernández Norambuena había sido trasladado a inicios de junio al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) por decisión de la Dirección Nacional de Gendarmería, institución que argumentó que la medida obedeció a motivos técnicos y de disponibilidad de plazas, lo que desencadenó una disputa judicial.

La familia y la defensa del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) habían solicitado al juzgado que este volviera al recinto en el que estuvo por cinco años, acusando que en el Repas se encontraba en condiciones precarias dado su débil estado de salud, petición que finalmente fue acogida.

Pese al fallo, la institución presentó un recurso para revertir la decisión del tribunal y no cumplió con el plazo de diez días estipulado en la orden inicial. Sin embargo, el recurso fue declarado inadmisible y se reiteró la orden de traslado, fijando un plazo de cinco días para que el condenado volviera al penal de Rancagua, lo que se realizó este viernes.

“Nuestra tesis es que esto responde a una decisión del Gobierno de Kast”

Desde la defensa de Hernández Norambuena, su abogado Mauricio Menares señaló que el traslado original desde Rancagua al Repas fue sorpresivo y que “se realizó sin fundamento; Mauricio no cometió ninguna infracción ni cumple con el perfil para estar en este recinto y, pese a ello, fue trasladado”.

En esa línea, apuntó contra la administración del presidente José Antonio Kast: “Esta es una decisión única y exclusiva de Gendarmería; ningún interviniente en el proceso penal de Mauricio lo ha solicitado. Por otra parte, debo decir que eso es lo formal, pero nuestra tesis es que derechamente esto responde a una decisión del Gobierno del presidente Kast, expresada a través del ministro de Seguridad, Martín Arrau”.

No obstante, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, reiteró que el traslado se basó estrictamente en los criterios técnicos establecidos por Gendarmería.

“Son decisiones técnicas que se toman desde Gendarmería con una serie de antecedentes fundantes. Por lo tanto, se produjo ese traslado hacia Santiago; posteriormente surgen algunos informes y también se lleva esta materia a una decisión de los tribunales, que en consecuencia son los que toman la decisión final”, señaló la autoridad.

Cabe mencionar que Hernández Norambuena fue condenado a dos penas de 15 años por el secuestro de Cristián Edwards y su participación en el homicidio del senador gremialista Jaime Guzmán. Se prevé que deberá estar privado de libertad hasta 2046.