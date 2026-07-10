Gobierno decreta tres días de duelo nacional por Enrique Krauss, exprimer ministro del Interior tras el retorno a la democracia

El Ministerio del Interior confirmó este viernes que se decretaron tres días de duelo nacional por la muerte del exministro Enrique Krauss, quien fue una de las figuras más importantes de la Democracia Cristiana (DC).

A través de una publicación en el Diario Oficial, el Gobierno informó que los tres días de duelo nacional están fijados para el 10, 11 y 12 de julio, en reconocimiento a su destacada trayectoria.

El decreto implica que durante tales días la bandera nacional esté izada a media asta en las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al igual que en oficinas y reparticiones públicas, unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Además, se suspenderán todos los actos oficiales del Gobierno que tengan carácter festivo.

El militante de la DC fue el primer ministro del Interior tras el retorno a la democracia y también se desempeñó como titular de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Asimismo, Krauss ejerció como diputado en dos períodos y fue embajador de Chile en Ecuador y España.