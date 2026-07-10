Paulina Vodanovic (PS) cuestiona indicación de Quiroz sobre rebaja tributaria: “Ni siquiera se había conversado, entonces retirarla no es ningún gesto”

Este viernes comenzó el debate en particular del Plan de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado. En la instancia, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que se mantendrá la rebaja del impuesto corporativo propuesto originalmente de un 23% para “respetar el acuerdo” que se logró con los senadores del Partido por la Democracia (PPD) en materia de invariabilidad tributaria.

La decisión de Hacienda generó diversas reacciones; entre ellas, el senador Rojo Edwards criticó la modificación y señaló que espera que “este gesto” haga que la oposición vote a favor de la iniciativa.

Desde la oposición, la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, criticó tanto al Gobierno como al parlamentario y descartó que esto haya sido “un gesto”: “Aquí el senador Rojo Edwards da como gesto cosas que ni siquiera se habían conversado, entonces retirar una rebaja que no se sabía que se había hecho, la verdad que no es ningún gesto”, sostuvo.

En la misma línea, explicó su rechazo a la rebaja del impuesto a las empresas: “Me parece que el Ejecutivo finalmente no hizo los esfuerzos para haber hecho algún tipo de compensaciones, que era lo que nosotros estimamos necesario para que, al rebajar el impuesto, hubiera algún tipo de ingresos. Se le preguntó al ministro Jorge Quiroz, quien no señaló ningún tipo de vía de ingresos alternativos, de manera tal que hemos votado en contra”.

Asimismo, indicó que también votó en contra de la reintegración tributaria y además “solicitó en el último minuto votar hoy la invariabilidad tributaria, pero el presidente no ha accedido a ello por estar ya sobre la hora. La verdad es que habría sido bueno que este corazón de la reforma se votara hoy y termináramos con este tema”.

Respecto al acuerdo entre los senadores del PPD y el Ejecutivo, sostuvo: “El corazón de la reforma, que son estas tres normas, era importante que pudiéramos haber tomado un acuerdo como oposición. No sé lo que van a hacer los senadores, porque aquí se ha hablado de un gesto del gobierno, pero la verdad es que se introdujo una nueva indicación rebajando nuevamente el impuesto del 23% al 22%, a la que el PPD señaló que no está en conocimiento de eso; por lo tanto, gesto, como dije, no hay”.

Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, criticó que “ha sido un proceso donde se ha aprobado el corazón del proyecto del gobierno de forma irresponsable, improvisando cifras, colocando una rebaja del 22% luego del 23″.

“Lamentablemente aquí se ha dado la espalda a los alcaldes, incluso del color político del Gobierno. La rebaja a las contribuciones es sin duda una afectación al fondo común municipal; se rechaza la propuesta de los alcaldes hecha transversalmente y eso da cuenta de una imposición, de una obsesión, por parte del ministro (Quiroz) de seguir adelante a matacaballos con su propia propuesta”, sostuvo.

Añadió que es “lamentable que se haya retrocedido en materia de contribución y que además se haya rechazado una norma para evitar que los propios ministros y los parlamentarios se beneficien de esta extensión tributaria que se rechaza finalmente”.

En ese sentido, hizo un llamado al secretario de Estado a “abrirse a no ser obtuso ideológicamente y a seguir avanzando en una mejor reforma”.