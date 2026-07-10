Megarreforma: Quiroz mantiene rebaja del impuesto corporativo al 23% tras solicitud del Ministerio del Interior para priorizar acuerdo con el PPD

A las 17:31 horas, los tres senadores del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Celis, Pedro Araya y Loreto Carvajal, emitieron una declaración tras el anuncio del Ejecutivo de que la rebaja del impuesto corporativo sería del 22%.

“Con la baja del impuesto corporativo al 22%, el Ejecutivo pasó por encima del acuerdo que habíamos cerrado y traicionó la buena fe con la que nos sentamos a negociar”, señalaron los legisladores del PPD.

Tres minutos después, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, durante su intervención en la Comisión de Hacienda del Senado, aclaró que se retractaría de la indicación sobre el impuesto corporativo, manteniendo la propuesta inicial de reducirlo de un 27% a un 23%.

“En consecuencia, privilegiando el acuerdo que cerramos con los senadores Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis, es que vengo a retirar las indicaciones 61, 63, 65 y el artículo séptimo transitorio“, informó.

El cambio del ministro de Hacienda, según reportó CNN Chile, se dio principalmente por la petición del Ministerio del Interior, que solicitó retirar la indicación, puesto que congelaba el acuerdo con el PPD.

Esto ocurre en la antesala de la votación que se realizará en la Sala del Senado el próximo 15 de julio.

Con información de Colomba Eichholz, periodista política de CNN Chile.

Debate por la rebaja del impuesto corporativo