Museo Histórico Nacional cerrará temporalmente por trabajos de restauración

El Museo Histórico Nacional cerrará temporalmente a partir del domingo 2 de agosto, debido a que iniciará un proceso de ampliación y restauración que se extenderá por tres años.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio de 2.600 metros cuadrados, el cual permitirá albergar parte de los objetos que actualmente resguarda el recinto, además de incorporar nuevos espacios.

El anuncio fue realizado por el Presidente José Antonio Kast en el marco de las celebraciones por los 200 años de la Presidencia de la República, durante una actividad desarrollada en el patio del edificio.

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, detalló que “con estas obras, estamos demostrando que seguimos construyendo una mejor cultura y un mejor patrimonio para toda la ciudadanía”.

Por su parte, la directora del museo, Pricilla Barahona, complementó que “el edificio cerrará por un tiempo, pero el museo seguirá abierto: estaremos presentes de distintas formas, con actividades, exhibiciones itinerantes y visitas a regiones”.

Incluso, el museo realizará una serie de actividades de programación previo a su cierre; a su vez, se extenderá el horario de visitas de la Torre Benjamín Vicuña Mackenna, el mirador público gratuito del inmueble.