Gobierno incrementa apoyo al empleo: Anuncia 20.000 subsidios adicionales y totaliza primer paquete de medidas en $50.000 millones

El Gobierno confirmó este viernes que pondrá a disposición otros 20.000 subsidios de empleo a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), sumándose a los 5.000 anunciados inicialmente.

La medida fue dada a conocer por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en medio del complejo panorama que enfrenta el país en materia laboral, donde en los últimos meses la tasa de desempleo se ha mantenido sobre el 8%.

“Hemos concretado el financiamiento de empleos adicionales a los 5.000 que anunciamos la semana pasada. Hoy queremos anunciar que se van a sumar 20.000 subsidios de empleo a través del Sence, que van a estar disponibles desde el 15 de julio“, reveló.

A esto se suma un monto de $20.000 millones para los fondos de la Subdere y otro adicional de $5.000 millones mediante programas de Sercotec.

Además, el secretario de Estado enfatizó que este primer paquete de medidas para generar puestos de trabajo contempla un total de $50.000 millones.

En tanto, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, recalcó que “estamos en una situación muy compleja del empleo”, de la cual sostuvo que el Gobierno se está “haciendo cargo en distintas líneas de acción”.

“Tenemos que actuar también con medidas de corto plazo, no solo de mediano y largo plazo. Esta mesa interministerial viene a complementar el trabajo arduo que estamos realizando y no tenemos ninguna duda de que va a traer los frutos adecuados en el momento adecuado y generar el empleo que tanto necesitan nuestras familias en Chile”, señaló.