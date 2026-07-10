Ministro Poduje abre la puerta a viabilizar el financiamiento y la mantención del Parque Cerro Chena

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, sostuvo una reunión con el alcalde de Buin, Miguel Araya; los diputados Juan Antonio Coloma y Diego Vergara; y otras autoridades para estudiar una solución que permita viabilizar el financiamiento y la mantención del Parque Cerro Chena, ubicado entre las comunas de San Bernardo y Calera de Tango.

El encuentro se da luego de que el titular de la cartera afirmara que mantener el recinto costaría cerca de $4.900 millones al año. Por ello, aseguró que el ministerio no financiaría el parque, argumentando razones de responsabilidad presupuestaria y prioridades de inversión.

Sin embargo, según informó Poduje, la reunión tuvo como objetivo “avanzar en una solución que permita viabilizar el financiamiento y la mantención del Parque Cerro Chena”.

En el encuentro se acordó avanzar en el “Protocolo Chena”, el cual considera tres medidas:

La revisión de los costos asociados a la mantención del proyecto.

La revisión de los costos de construcción e inversión del recinto.

La definición de una modalidad de gestión y financiamiento que permita “materializar este pulmón verde, ampliamente esperado por las familias de San Bernardo y las comunas vecinas“.

“Me parece una excelente noticia para San Bernardo”

A través de Instagram, el jefe comunal de San Bernardo, Christopher White, valoró que el ministro se haya “abierto a buscar una solución”.

La máxima autoridad comunal destacó que “esta voltereta demuestra que cuando las comunidades, los vecinos y las organizaciones se movilizan, cuando la gente se organiza, las cocinas políticas tiemblan (…). Ahora más que nunca el movimiento ciudadano que se ha formado en torno al Cerro Chena debe estar unido”.

“Hoy nos encontramos contentos porque, gracias a ustedes, a las organizaciones, a nuestras vecinas y vecinos, entre cuatro paredes han temblado y han definido cambiar el rumbo, lo que me parece una excelente noticia para San Bernardo porque está repleta de justicia territorial“, sostuvo el alcalde White.