Gobierno da pie atrás y mantendrá rebaja del impuesto corporativo en un 23%: Senadores del PPD se habían bajado del acuerdo

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que mantendrá el impuesto corporativo en un 23%, luego de la controversia surgida en torno al acuerdo con el Partido por la Democracia (PPD) en materia de invariabilidad tributaria.

Durante la jornada, la bancada de senadores del PPD emitió un comunicado en el que informó su salida del acuerdo, tras la decisión del Gobierno de fijar el impuesto corporativo en un 22%. Esto, debido a que sostuvieron que en las conversaciones originales nunca se planteó dicha modificación.

“Lo que conversamos con Hacienda tenía una base clara, explícita y no negociable: una sobretasa de 1,5% sobre el régimen tributario vigente en la mesa, con un impuesto corporativo del 23%. Al bajar hoy la tasa al 22%, el Ejecutivo movió la mesa a escondidas y liquidó el acuerdo que había firmado“, señalaron.

En paralelo, el secretario de Estado confirmó en su intervención en el Senado que la administración del presidente José Antonio Kast dará pie atrás y mantendrá la rebaja del impuesto corporativo inicial planteada en la megarreforma, que es de un 23%.

Quiroz sostuvo que “ambas partes, de buena fe, han entendido temas distintos”. No obstante, aseguró que el Ejecutivo busca “privilegiar el acuerdo” y que, por ello, decidieron mantener la baja en la tasa corporativa en el 23%.

Es por eso que explicó que “en consecuencia con el acuerdo que cerramos con los senadores Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis, es que vengo a retirar las indicaciones 61, 63, 65 y el artículo séptimo transitorio”, que abordan el cambio en la rebaja de los impuestos para las empresas.

Según información confirmada a CNN Chile, la orden de retirar las indicaciones provino del biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado.