Coordinador Eléctrico Nacional reporta escenarios de mayor exigencia operacional: Estas son las claves del informe

El Coordinador Eléctrico Nacional publicó la versión mensual del Estudio de Seguridad de Abastecimiento (ESA).

Cabe mencionar que este reporte evalúa las condiciones de operación del Sistema Eléctrico Nacional para los próximos 12 meses bajo distintos escenarios hidrológicos y operacionales, considerando la disponibilidad de generación y transmisión.

Respecto de la situación en el extremo sur del Sistema Eléctrico Nacional, el organismo informó que “estará indisponible una unidad de la Central Canutillar, equivalente al 50% de su capacidad total, debido a una mantención programada entre agosto y enero. Además, se ha registrado la persistencia de condiciones hidrológicas desfavorables, situación que es monitoreada permanentemente”.

Además, informó que, debido al fenómeno de El Niño, “ha habido un retraso en el inicio del período de precipitaciones, particularmente en las zonas donde se encuentran emplazadas las centrales hidroeléctricas, a lo que se suma la indisponibilidad de algunas unidades generadoras relevantes”.

Frente a este escenario, el Coordinador reforzará las acciones necesarias que favorezcan la disponibilidad de generación, transmisión y sistemas de almacenamiento, entre las que destacan:

– Monitoreo permanente de la disponibilidad de gas natural para generación por parte de las empresas;

– Monitoreo permanente de los niveles de stock y reposición de diésel de las empresas;

– Gestión de la energía embalsada en centrales hidroeléctricas;

– Coordinación de los programas de mantenimiento para minimizar restricciones al sistema;

– Monitoreo de la puesta en servicio de nuevos proyectos de generación, transmisión y almacenamiento para aumentar la disponibilidad de recursos en el sistema.

El pasado jueves, la ministra de Energía, Ximena Rincón, sostuvo una reunión con la Dirección de Obras Públicas (DOH) con la finalidad de tomar “las mejores decisiones que resguarden el suministro eléctrico del país“, según publicó La Tercera.