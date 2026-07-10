“No hay (acuerdo)”: Senador Ricardo Celis (PPD) afirma que rebaja del impuesto corporativo difiere de lo pactado con el Gobierno

Sigue la polémica en torno al acuerdo entre la bancada de senadores del Partido por la Democracia (PPD) y el Gobierno en materia de invariabilidad tributaria.

Este viernes, la administración del presidente José Antonio Kast ingresó las modificaciones acordadas al Plan de Reconstrucción Nacional, pero con una sorpresa no muy grata para el PPD.

Esto porque inicialmente ambas partes habían llegado a un acuerdo para que la rebaja de los impuestos para las empresas llegase hasta el 23%, pero el Ejecutivo en sus indicaciones, planteó un 22%. Un valor que no dejó conforme al PPD.

Al ser consultado al respecto, el senador Ricardo Celis (quien informó inicialmente de los cambios en la invariabilidad tributaria) señaló que esta modificación nunca fue planteada en las conversaciones.

“Nuestras conversaciones siempre estuvieron sobre la mesa con una sobretasa del 1,5% sobre el régimen tributario actual y no sobre un régimen tributario distinto. Por lo tanto, si el Ejecutivo baja eso al 22% como se ha señalado hoy, eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente“, sostuvo.

En esa línea, afirmó que bajo tales condiciones “no hay (acuerdo) porque esto significa una recaudación fiscal significativamente menor, porque uno de los elementos importantes que colocamos en esto es que nosotros acudimos porque entendemos qué es lo mejor para Chile, qué recauda más, para financiar programas sociales y para eso disminuir la recaudación en la práctica”.



Añadió que “disminuir la recaudación en la práctica significa, en lugar del 1,5, dejarla en el 0,5; nosotros no estamos dispuestos a eso”.