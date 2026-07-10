Metro Los Leones se transforma con activación inspirada en el nuevo disco de Madonna

La nueva era musical de Madonna también llegó a Chile.

En Metro Los Leones, específicamente en el sector de combinación con Línea 6, fue instalada una activación inspirada en “Confessions II”, el nuevo álbum de la artista estadounidense.

La intervención fue realizada por Warner Music Chile y busca convertir la estación en un punto de encuentro para los fanáticos de la llamada “Reina del Pop”.

Invita a los asistentes a recorrer el espacio, tomarse fotografías y grabar videos en una ambientación vinculada al universo visual del disco.

El montaje se encuentra en Metro Los Leones, estación ubicada en Providencia y conectada con las líneas 1 y 6 del Metro de Santiago.

El lanzamiento de “Confessions II” marca una nueva etapa en la carrera de Madonna y retoma parte del imaginario bailable que la artista desarrolló en “Confessions on a Dance Floor”, álbum publicado en 2005 y considerado uno de sus trabajos más reconocidos de los años 2000.

El nuevo disco fue lanzado en julio de 2026 a través de Warner Records y está disponible en plataformas digitales como Spotify y Apple Music.

Entre sus canciones figura “Bring Your Love”, colaboración con Sabrina Carpenter, además de temas como “I Feel So Free”, “Good For The Soul” y “Love Sensation”.

La activación en el Metro de Santiago, en tanto, estará disponible hasta el domingo 12 de julio.