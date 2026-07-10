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Expo Teje regresa con su decimotercera edición y reúne a más de 130 expositores en Santiago

Por José Ferrada
Visitantes recorren los stands de Expo Teje durante una edición anterior en Santiago.

Expo Teje confirma su regreso con una nueva edición de invierno, la número 13, programada para el sábado 8 y domingo 9 de agosto en Centro Parque, comuna de Las Condes. El evento reunirá a más de 130 expositores entre marcas, diseñadores, tintoreros independientes y emprendimientos vinculados al mundo de las fibras textiles.

Talleres e invitadas internacionales marcan la agenda

La programación contempla más de 20 talleres a cargo de tres invitadas destacadas: Susanne Sommer, de Austria; Estefanía Bellico, de Argentina; y Josefina Vergara, de Chile. Entre las marcas confirmadas figuran Modista, Lanaland, Lanas Orquídea, Cabeza de Alfiler, El Madejero y Arte 59, junto a proyectos especializados en fibras como Allpa Fibers, Dye Tales, Nicky Bijoux y Tienda Hilada.

Sac Opazo, tejedor y creador de Expo Teje, destaca el crecimiento constante de la comunidad: “Expo Teje reúne a casi diez mil personas en torno a un interés común, donde todos son bienvenidos”, señala.

El evento se desarrollará en un espacio techado y calefaccionado, pensado especialmente para la temporada de invierno. Las entradas están disponibles en preventa a $5.000, valor general de $7.000, y $4.000 para niños y tercera edad, a través de la plataforma Passline.

Nacida en 2022, Expo Teje se consolida como la principal feria dedicada al tejido en la región, y recientemente amplió su presencia a regiones con la incorporación de Expo Teje Biobío, reflejo del crecimiento sostenido de esta disciplina ligada al diseño y la creatividad.

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