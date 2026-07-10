Expo Teje regresa con su decimotercera edición y reúne a más de 130 expositores en Santiago

Expo Teje confirma su regreso con una nueva edición de invierno, la número 13, programada para el sábado 8 y domingo 9 de agosto en Centro Parque, comuna de Las Condes. El evento reunirá a más de 130 expositores entre marcas, diseñadores, tintoreros independientes y emprendimientos vinculados al mundo de las fibras textiles.

Talleres e invitadas internacionales marcan la agenda

La programación contempla más de 20 talleres a cargo de tres invitadas destacadas: Susanne Sommer, de Austria; Estefanía Bellico, de Argentina; y Josefina Vergara, de Chile. Entre las marcas confirmadas figuran Modista, Lanaland, Lanas Orquídea, Cabeza de Alfiler, El Madejero y Arte 59, junto a proyectos especializados en fibras como Allpa Fibers, Dye Tales, Nicky Bijoux y Tienda Hilada.

Sac Opazo, tejedor y creador de Expo Teje, destaca el crecimiento constante de la comunidad: “Expo Teje reúne a casi diez mil personas en torno a un interés común, donde todos son bienvenidos”, señala.

El evento se desarrollará en un espacio techado y calefaccionado, pensado especialmente para la temporada de invierno. Las entradas están disponibles en preventa a $5.000, valor general de $7.000, y $4.000 para niños y tercera edad, a través de la plataforma Passline.

Nacida en 2022, Expo Teje se consolida como la principal feria dedicada al tejido en la región, y recientemente amplió su presencia a regiones con la incorporación de Expo Teje Biobío, reflejo del crecimiento sostenido de esta disciplina ligada al diseño y la creatividad.