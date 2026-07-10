Muere Enrique Krauss, exministro del Interior de Patricio Aylwin

Además, previamente ejerció como diputado entre mayo y septiembre de 1973 y, también cumplió roles diplomáticos en diversos países.
La información fue confirmada por la propia DC: “Lamentamos informar el sensible fallecimiento de Enrique Krauss Rusque, destacado militante, ex Ministro del Interior y ex Presidente Nacional de la DC”.
Lamentamos informar el sensible fallecimiento de Enrique Krauss Rusque, destacado militante, ex Ministro del Interior y ex Presidente Nacional de la DC
Enviamos nuestras condolencias a familia, amigos y camaradas.
Descanse en paz. 🕊️🇨🇱
Estaremos informando. pic.twitter.com/41u7TM2iTK
— Democracia Cristiana (@PDC_Chile) July 10, 2026
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