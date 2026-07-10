Radio CNN

Muere Enrique Krauss, exministro del Interior de Patricio Aylwin

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Durante horas de este viernes se confirmó el deceso de Enrique Krauss, abogado y político histórico de la Democracia Cristiana.Krauss, de 94 años, cumplió un rol importante en la transición a la democracia asumiendo como ministro del Interior del Presidente Patricio Aylwin.

Además, previamente ejerció como diputado entre mayo y septiembre de 1973 y, también cumplió roles diplomáticos en diversos países.

La información fue confirmada por la propia DC: “Lamentamos informar el sensible fallecimiento de Enrique Krauss Rusque, destacado militante, ex Ministro del Interior y ex Presidente Nacional de la DC”.

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