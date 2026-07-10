Metro de Santiago restablece servicio en Línea 2 tras presencia de “persona en la vía”

Metro de Santiago informó sobre el cierre de estaciones en Línea 2 debido a la presencia de una persona en la vía. Cementerios, Cerro Blanco y Patronato estuvieron sin servicio de trenes a partir de las 11:14 horas.
Más tarde, a las 12:20, la empresa comunicó que solo la estación Cementerios está cerrada.
De esa manera, el servicio está disponible en los tramos Vespucio Norte-Einstein y Cerro Blanco-Hospital el Pino.
Finalmente, a las 12:32, Metro restableció el servicio en todas las estaciones de Línea 2.
12:32 hrs. Se normaliza el servicio en Línea 2.
✅Toda la red está disponible. https://t.co/wtcomFxnSB
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 10, 2026
Red Movilidad dispuso buses de Apoyo Metro que circulan en bucle en la ruta entre Cal y Canto y Einstein.
También se reforzaron los servicios 203 y 208.
🔴⚪#AlertaMetro #L2 de @metrodesantiago
Servicio No disponible entre Cementerios y Patronato.
🚍Buses #ApoyoMetro operan en ruta paralela a #L2 en #Bucle🔃 entre Puente Cal y Canto – Einstein.
✅Además reforzamos: 203 – 208. https://t.co/Y0qtawGHru pic.twitter.com/wKcwyqqCtP
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) July 10, 2026
Lo más leído
- Muere Enrique Krauss, exministro del Interior de Patricio Aylwin
- Puerto de San Antonio: Operativo internacional detectó mercancías avaluadas en más de 10 millones de dólares
- Antofagasta: Minsal instaló centros centinelas en cesfam para monitorear aparición de casos de arbovirosis
- Autos chinos, cine de YouTube y crisis en videojuegos: El resumen tecnológico de la semana
- Soy nutricionista y respondo la duda que todos tienen: ¿La sopa de pollo sirve para mejorarse de cuadros respiratorios?