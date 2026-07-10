Metro de Santiago restablece servicio en Línea 2 tras presencia de “persona en la vía”

Metro de Santiago informó sobre el cierre de estaciones en Línea 2 debido a la presencia de una persona en la vía. Cementerios, Cerro Blanco y Patronato estuvieron sin servicio de trenes a partir de las 11:14 horas.

Más tarde, a las 12:20, la empresa comunicó que solo la estación Cementerios está cerrada.

De esa manera, el servicio está disponible en los tramos Vespucio Norte-Einstein y Cerro Blanco-Hospital el Pino.

Finalmente, a las 12:32, Metro restableció el servicio en todas las estaciones de Línea 2.

12:32 hrs. Se normaliza el servicio en Línea 2.

✅Toda la red está disponible. https://t.co/wtcomFxnSB — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 10, 2026

Red Movilidad dispuso buses de Apoyo Metro que circulan en bucle en la ruta entre Cal y Canto y Einstein.

También se reforzaron los servicios 203 y 208.