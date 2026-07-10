“Tea Time” nuevamente es detenido: Carabineros arrestan a Camilo Castaldi por posesión de drogas y arma de fuego

Durante las últimas horas, Carabineros dio a conocer la detención del exvocalista de la banda Los Tetas, Camilo Castaldi, conocido por su nombre artístico “Tea Time”.

Según lo informado por la institución policial, Castaldi permanece en la 19° Comisaría de Providencia junto a tres sujetos más luego deun control vehicular a un automóvil.

En este contexto, se encontró en el interior del vehículo droga, arma de fuego y armas blancas.

No es la primera vez que “Tea Time” enfrenta a la justicia chilena. Hace casi una década, en 2017, fue acusado de una violenta agresión contra su expareja.

Posteriormente, en pandemia, fue detenido luego de ser acusado de realizar fiestas en medio de la cuarentena decretada por el Covid-19.