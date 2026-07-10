Autos chinos, cine de YouTube y crisis en videojuegos: El resumen tecnológico de la semana

El mercado automotor chileno registra un cambio significativo: entre enero y mayo de 2026, las marcas chinas alcanzan el 48,1% de los autos nuevos vendidos en el país, según cifras de la ANAC. Marcas como Chery, GWM, BYD y Geely lideran la oferta, mientras la venta de híbridos y enchufables crece un 162% interanual. Pese a este avance, Tesla se mantiene como la marca de eléctricos más vendida, seguida por Volvo y BYD.

Cineastas surgidos de YouTube conquistan la taquilla

En el plano cinematográfico, dos producciones de terror dirigidas por jóvenes creadores de contenido digital destacan en cartelera chilena. Currie Barker, de 26 años y formado en YouTube, dirigió una película con un presupuesto de 750 mil dólares que ya recaudó más de 400 millones a nivel mundial. Un fenómeno similar ocurre con “Backrooms”, del cineasta de 20 años Cain Parsons, que estrenará una versión extendida el 23 de julio en Chile.

La industria de los videojuegos, por su parte, superó por primera vez los 200 mil millones de dólares en ingresos durante 2025, según la consultora Newzoo. No obstante, Xbox anunció el despido de más de 1.600 personas y el cierre de cuatro estudios, dentro de un plan que contempla eliminar más de 3.000 puestos. En Chile, un estudio de Cadem revela que el 56% de la población juega algún tipo de videojuego, cifra que alcanza dos de cada tres personas entre 18 y 34 años.