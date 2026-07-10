Antofagasta: Minsal instaló centros centinelas en cesfam para monitorear aparición de casos de arbovirosis

El Ministerio de Salud (Minsal) informó sobre la instalación de centros centinelas en dos Cesfam de Antofagasta para vigilar la aparición de casos de arbovirosis.

Los centros centinelas ayudan a colaborar con la vigilancia activa de personas que puedan presentar síntomas como cuadros febriles iguales a 37,8° C de origen desconocido, además de cefalea, dolor muscular, en las articulaciones, exantema, conjuntivitis o dolor retrocular, vómitos, sudoración profusa, manifestaciones hemorrágicas e ictericia.

Estos síntomas se vinculan a enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, como dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika.

La ministra May Chomali, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y el seremi de Salud, Rodrigo Medina, recorrieron las instalaciones del Cesfam Norte de Antofagasta, que fue categorizado como centinela de enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, y que se suma a los otros dos instalados en la comuna: Cesfam Central Oriente y el Centro Oncológico del Norte (CON).

Chomali señaló que desde que se detectó la presencia del mosquito se han realizado 1.578 inspecciones domiciliarias, 424 desinsectaciones y que actualmente ha identificado 17 focos del vector.

Y aclaró que en Chile no se han reportado casos autóctonos de dichas enfermedades, pero que los protocolos exigen vigilancia clínica permanente respecto a la revisión de casos sospechosos de haber contraído algunas de las patologías que transmite el mosquito.

En esa línea, remarcó la importancia de que el Cesfam Norte haya sido designado como centinela, ya que está en el “corazón” del hallazgo del mosquito detectado en Antofagasta.