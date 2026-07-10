Puerto de San Antonio: Operativo internacional detectó mercancías avaluadas en más de 10 millones de dólares

Un operativo internacional que reunió a las Aduanas y organismos de control de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay permitió detectar mercancías avaluadas en más de US$10,4 millones en el puerto de San Antonio.

La acción se llevó a cabo entre el 29 de abril y el 30 de junio a través de controles coordinados entre las instituciones e intercambio de información.

En el caso de Chile, se concentraron los procedimientos en San Antonio, donde se llevaron a cabo 181 procedimientos positivos, “detectando mercancías avaluadas en más de US$10,49 millones, entre ellas perfumes, cosméticos, productos tecnológicos, precursores químicos, alimentos sin autorización sanitaria y mercancías que infringían la normativa aduanera y de propiedad intelectual”.

“Acá podemos mostrar resultados sobre los 10 millones de dólares en materia de incautaciones, retenciones y otros aspectos que, además, tendrán una persecución correspondiente. Hay que destacar el análisis y el trabajo conjunto para estas detecciones, que han permitido retirar productos que podrían dañar a nuestra población”, señaló la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza.

En algunos de los operativos se incautaron 56 toneladas de precursores químicos, que son utilizados para fabricar drogas sintéticas.

También se hallaron 276.828 perfumes y cosméticos “avaluados en US$ 1,72 millones, además de 553.289 productos tecnológicos, entre ellos accesorios para teléfonos, cables de carga, audífonos y dispositivos electrónicos, valorizados en cerca de US$ 3 millones”.

A ello se suma una carga de 113.500 juguetes, avaluada en más de US$ 1,65 millones, además de “vehículos, tres motos acuáticas, perfiles de aluminio, cobre, repuestos aeronáuticos y diversas mercancías de consumo masivo, como calzado, mochilas, carteras y alimentos sin autorización sanitaria, evidenciando la diversidad de mercancías utilizadas por las redes de comercio ilícito”.