Ruido en Santiago disminuyó 54% durante las vacaciones de invierno, según Ministerio del Medio Ambiente

El Ministerio del Medio Ambiente dio a conocer que durante las vacaciones de invierno se observó una disminución en los niveles de ruido en Santiago.

De acuerdo a datos de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental, “se constató que en una zona residencial con presencia de establecimientos educacionales se evidenció una disminución de los niveles de ruido durante el horario punta, en comparación con las semanas previas al inicio del receso escolar”.

La medición se hizo en la estación Ñuñoa en horario punta entre 7:00 y 8:00 y comparó el nivel promedio de ruido que se registró en mayo y junio de este año con el nivel promedio durante las vacaciones de invierno.

En esa línea, la mayor disminución se reportó el miércoles, “cuando el nivel promedio bajó de 57,0 a 53,6 decibeles (dB), una reducción de 3,4 dB equivalente a un 54%. Le siguen el lunes, con una baja de 57,0 a 54,3 dB (46%), y martes, jueves y viernes, con disminuciones de entre 34% y 40%”.

Cabe recordar que el Ministerio opera una red de 20 estaciones de monitoreo de ruido en Santiago, Valparaíso y Concepción que comenzó en 2018.

La iniciativa se enfoca en el “ruido generado por el tránsito vehicular, que corresponde a la principal fuente de ruido ambiental urbano y es responsable de alrededor del 70% de los niveles de exposición en las ciudades”.

La ministra de la cartera, Francisca Toledo, comentó que el ministerio “cuenta con una Red de Monitoreo de Ruido que nos permite identificar estas variaciones de manera objetiva y contar con información precisa sobre cómo cambian los niveles de ruido en nuestras ciudades. Esa data es clave para elaborar políticas públicas, y hoy estamos trabajando en el desarrollo de nuevas normas de calidad ambiental para proteger la salud de las personas frente a este contaminante”.

En esa línea, llamó a la ciudadanía a sumarse con “pequeños gestos” en pos de disminuir el ruido de la ciudad, entre ellos “evitar tocar la bocina si no es estrictamente necesario, mantener el silenciador de vehículos y motocicletas en buen estado y moderar el volumen de la música en espacios compartidos. Son hábitos simples que también aportan a la convivencia en los barrios y a la calidad de vida de las personas”.