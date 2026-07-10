Megarreforma: Senador Núñez apunta a Quiroz y afirma que “es alguien muy extremista en sus posiciones”

En medio de la tramitación en el Senado por el proyecto de reconstrucción nacional, el Ministerio de Hacienda ingresó indicaciones y formalizó la baja del impuesto corporativo al 22% y acotó el crédito formal al empleo, según reportó Diario Financiero.

En entrevista con CNN Chile Radio, el senador Daniel Núñez (PC) comentó que “es algo que el gobierno había dado a entender que podía hacer y agrava los problemas que genera este proyecto de ley, particularmente si es aprobado tal cual en materia de financiamiento del Estado. O sea, un punto menos del impuesto de primera categoría de las grandes empresas, estamos hablando de cifras que bordean los 250, 300 millones de dólares aproximadamente”.

Y añadió que “es un déficit que se va a agarrar en las finanzas públicas muy relevante hacia el año 2027, 2028, o probablemente tres o cuatro años, si es que hay un régimen transitorio. Y lo concreto es que eso va a ser, y va a tener como efecto una continuación de la política de recortes que hoy día está aplicando el ministro Quiroz”.

#CNNChileRadio | Daniel Núñez, senador (PC), sobre discusión de la “Megarreforma”: “El ministro Quiroz es alguien muy extremista en sus posiciones, muy fundamentalista. Si dependiera de él quisiera que el impuesto de primera categoría llegara al 15 al 10%- Buscando darle regalos… pic.twitter.com/wpPGvmAc8b — CNN Chile (@CNNChile) July 10, 2026

Con todo, el parlamentario dijo que no le sorprende que el Ejecutivo haya ingresado la indicación.

“Yo creo que el ministro Quiroz es alguien muy extremista en sus posiciones, muy fundamentalista. Si dependiera de él, yo estoy seguro que el ministro Quiroz quisiera que el impuesto me diera categoría de llegar al 15, al 10%”, afirmó.

Y continuó diciendo: “Sinceramente no me extraña nada del ministro Quiroz y no me extrañaría que nos tenga guardada otra sorpresa de cara a la tramitación, incluso en la sala, buscando darle más beneficio de este tipo, en este caso, regalos tributarios a los súper ricos de Chile”.

#CNNChileRadio | Daniel Núñez, senador (PC), sobre discusión de la “Megarreforma”: “Lo que uno cuestiona y cuando acusa de ser una persona inflexible y dogmática, es porque el corazón del proyecto que el crecimiento de Chile es meterle plata a la billetera de los super ricos de… pic.twitter.com/rGMttLXfGx — CNN Chile (@CNNChile) July 10, 2026

Ñuñez también sostuvo que en un proyecto tan amplio como lo es la megarreforma “tienen que haber cambios”, en relación con las modificaciones que se han realizado durante la tramitación parlamentaria.

De todos modos, lamentó que “se haya roto la unidad de la oposición”, debido a las negociaciones que han tenido lugar entre el Gobierno y el PPD.

Esto, ya que la colectividad anunció un acuerdo con el Gobierno para destrabar la iniciativa, el cual contempla bajar la invariabilidad tributaria de 25 a 10 años.