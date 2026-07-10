Mundial 2026: Los partidos de este viernes 10 de julio y dónde ver en Chile

(CNN Español) — La primera semifinal del Mundial 2026 se confirmará este viernes, con el gran duelo europeo entre España, la candidata de muchos, y Bélgica, que viene de golear a una de las selecciones anfitrionas, Estados Unidos.

Partidos del viernes 10 de julio

España vs. Bélgica: Estadio Los Ángeles en Inglewood, California, Estados Unidos

3 p.m. de Miami y Chile.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Posibles formaciones

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Joel Ngoy, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Amadou Onana; Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard. DT: Rudi García.

Quien gane se enfrentará a Francia en la semifinal, que se disputará el próximo martes 14 de julio.

¿Dónde ver España vs. Bélgica en Chile?

El encuentro se disputará a partir de las 15:00 horas y será transmitido por Chilevisión y DSports.

En streaming estará disponible en las plataformas DGO, DAZN, Prime Video y Paramount+.