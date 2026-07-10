Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país: Incluye la RM

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país.
La condición sinóptica es de “inestabilidad atmosférica”.
El fenómeno se daría entre la tarde del jueves 9 y la noche de este viernes 10 de julio.
Se desarrollaría en las siguientes zonas:
- Metropolitana: Cordillera
- O’Higgins: Cordillera
- Maule: Valle, Precordillera y Cordillera
- Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
- Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
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