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Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país: Incluye la RM

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país/Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país.

La condición sinóptica es de “inestabilidad atmosférica”.

El fenómeno se daría entre la tarde del jueves 9 y la noche de este viernes 10 de julio.

Se desarrollaría en las siguientes zonas:

  • Metropolitana: Cordillera
  • O’Higgins: Cordillera
  • Maule: Valle, Precordillera y Cordillera
  • Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
  • Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera
Probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país/Mapa DMC

Probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país/Mapa DMC

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