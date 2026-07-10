Apoderada de Osorno subió publicaciones contra profesora a sus redes sociales: Corte de Valdivia le ordenó borrarlas

La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección y dictaminó que una exapoderada de la Escuela de Artes y Cultura de Osorno debe eliminar de redes sociales los comentarios emitidos en contra de una profesora del plantel.

Según lo informado por el Poder Judicial, el fallo unánime estableció que las imputaciones públicas por supuestos maltratos a un menor y la acusación de inacción hacia el DAEM comunal afectaron la honra de la docente, descartando que la libertad de expresión justifique las descalificaciones de la denunciada.

El tribunal de alzada determinó que la difusión de estos mensajes sobrepasó los límites constitucionales vigentes.

De acuerdo con la resolución, “los juicios de valor expresados por la recurrida suponen un ejercicio de autotutela y una afectación injustificada del derecho a la honra de la recurrente“.

A raíz de esto, la justicia mandató el retiro inmediato de los textos y prohibió formalmente a la mujer publicar, compartir o instar a difundir contenidos ofensivos similares en el futuro.