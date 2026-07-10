Alerta ambiental en la Región Metropolitana para viernes 10 de julio: Revisa las restricciones

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró alerta ambiental para este viernes 10 de julio debido a la “acumulación de contaminantes y las condiciones atmosféricas proyectadas para la cuenca de Santiago”.
Durante la mañana del jueves, las estaciones de El Bosque y Cerrillos alcanzaron la alerta ambiental por MP10, y en la tarde se sumó la estación de Parque O’Higgins. Mientras que las demás estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente estuvieron en el rango de regular y bueno.
Las autoridades llamaron a la ciudadanía a respetar las medidas decretadas.
#𝗚𝗘𝗖_𝗥𝗠 | Dada la acumulación de contaminantes y las adversas condiciones de ventilación proyectadas para la cuenca de Santiago, el pronóstico de Calidad del Aire de este viernes, 10 de julio, para la #RM es ALERTA AMBIENTAL
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— Seremi M.Ambiente RM 🌿 (@MMAMetropolitan) July 10, 2026
Alerta ambiental: Medidas para este viernes 10 de julio
Durante la alerta ambiental rige la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana.
Dicha medida será fiscalizada por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana junto a los municipios y Carabineros.
Asimismo, se fiscalizarán las quemas agrícolas, que están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la región.
En cuanto a la restricción vehicular, el calendario para este viernes 10 de julio es el siguiente:
Automóviles:
- Con Sello Verde: 6-7 (Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto)
- Sin Sello Verde: 2-3-4-5 (Fuera del Anillo Américo Vespucio en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto)
Motocicletas:
En la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto: 6-7
Transporte de carga (incluye camionetas): (Interior Anillo Américo Vespucio)
- Con Sello Verde: No hay
- Sin Sello Verde: 2-3-4-5
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