La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó denuncias por el delito de estafa ante el Ministerio Público contra cuatro entidades que ofrecían créditos fraudulentos en sitios web y redes sociales.
Según la Unidad de Investigación del organismo, estas firmas operaban sin estar inscritas ni autorizadas, simulando la fiscalización de la CMF para exigir pagos anticipados a las personas que solicitaban los préstamos de dinero.
Las organizaciones acusadas operan bajo los nombres de Crediservicios Financieros (o CrediSerfinan), a través de Facebook e Instagram; Roble Capital, mediante su plataforma web; ICR Capital Cooperativa de Ahorro y Crédito; y V3 Chile Administradora S.A.
De acuerdo con el regulador, las últimas tres firmas actúan, además, como imitadoras de empresas legítimas y debidamente registradas, tales como Asesorías e Inversiones Gran Roble SpA, ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada y Administradora V3 S.A.
Ante esta situación, la CMF recordó a los usuarios que cuentan con un sitio web especial de Alerta de Fraudes. En dicha plataforma digital, las personas pueden comprobar de forma gratuita si una empresa o individuo que ofrece servicios financieros cuenta con la fiscalización correspondiente en el país, además de revisar las advertencias vigentes emitidas por reguladores locales y extranjeros.
Lo más leído
- Mundial 2026: Los partidos de este viernes 10 de julio y dónde ver en Chile
- Estación Central: Detienen a sujeto que apuñaló y mordió a adolescente para robarle su celular
- Denuncia por estafa: CMF acusa a cuatro plataformas de ofrecer créditos falsos y pedir pagos anticipados a clientes
- Apoderada de Osorno subió publicaciones contra profesora a sus redes sociales: Corte de Valdivia le ordenó borrarlas
- Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país: Incluye la RM