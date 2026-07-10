Dos aviones de Sky que volaban desde Chile a Brasil tuvieron que ser desviados a Mendoza: Se debió a hielo en las aeronaves

Dos aviones de la empresa SKY Airline, que viajaban desde Santiago hacia las ciudades brasileñas de São Paulo y Río de Janeiro, debieron desviar su ruta y aterrizar de forma preventiva en el aeropuerto El Plumerillo de Mendoza, Argentina, durante la madrugada de este viernes.

Según información de Radio Biobío, la determinación se tomó tras registrarse una severa formación de hielo en la estructura de las aeronaves mientras realizaban el cruce de la cordillera de los Andes, lo que motivó la revisión técnica de las máquinas.

Las aeronaves involucradas corresponden a los vuelos H2 600 y H2 620, las cuales transportaban a más de 100 pasajeros cada una.

El jefe de operaciones del terminal mendocino, Alejandro Barrionuevo, detalló que la maniobra fue solicitada por los respectivos capitanes tras detectar la presencia de hielo en uno de los motores, confirmando además que los usuarios permanecieron al interior del recinto sin reportarse personas lesionadas producto de este hecho.

A través de un comunicado, SKY Airline detalló que la medida se adoptó conforme a los protocolos operacionales, “priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones, luego de que se registraran condiciones de formación de hielo”.