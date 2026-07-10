Impuesto a empresas baja a 22% y menor costo del crédito tributario al empleo: Los cambios que ingresó el Gobierno a la megarreforma económica

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó durante las últimas al Senado las modificaciones comprometidas a su proyecto de megarreforma tributaria, cuya discusión se retoma durante este viernes en la Comisión de Hacienda.

Los cambios legales reestructuran el beneficio al empleo para focalizarlo en la economía digital, reducen aún más el impuesto a las empresas y establecen un nuevo sistema de tramos para la invariabilidad tributaria de los inversionistas extranjeros.

En el detalle del articulado, el crédito al empleo —equivalente a un 15% de las remuneraciones imponibles con un tope de 75 UTM anuales por empleado— se aplicará exclusivamente a trabajadores de firmas que exporten servicios tecnológicos a distancia.

Respecto a los incentivos a la inversión, la invariabilidad impositiva se reduce de los 25 años originales a una escala por montos: 10 años para capitales entre US$ 50 millones y US$ 100 millones; 15 años hasta los US$ 350 millones; y un máximo de 20 años para cifras superiores.

En esta misma línea, las firmas que deseen ingresar al nuevo esquema de invariabilidad tributaria deberán hacer un pago de una sobretasa adicional de 1,5% sobre el impuesto corporativo.

Finalmente, la tasa general del impuesto de primera categoría a las empresas bajará al 22%, un punto menos que el 23% propuesto al inicio de la tramitación.